3차 실태조사…공무원 18만명 참여

2024년 1차조사 대비 16.4%P 감소

"불합리 공직문화 개선과제 지속 발굴"

공무원들이 순번을 정해 사비로 상급자의 식사를 제공하는 '간부 모시는 날'을 경험한 응답자가 1.7%까지 급감한 것으로 나타났다.

윤호중 행정안전부 장관이 '2026 중앙지방정책협의회' 전체회의에 참석해 발언하고 있다. 2026.3.23 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

지난달 행정안전부와 인사혁신처가 합동으로 실시한 '간부 모시는 날' 3차 실태조사 결과, 최근 한달 내 해당 관행을 경험한 응답자는 1.7%에 그쳤다.

이번 조사는 중앙·지방정부 공무원을 대상으로 'e사람'(중앙) 및 '인사랑' (지방) 시스템을 통한 설문 방식으로 실시됐다. 총 18만1688명(중앙 10만6089명, 지방 7만5599명)이 참여해 역대 최대 규모의 응답자 수를 기록했다.

조사 결과에 따르면 관행을 경험했다는 응답은 2024년 11월 18.1%에서 지난해 4월 11.1%로 낮아진 데 이어, 이번 조사에서는 1.7%까지 떨어지며 1차 조사 대비 16.4%포인트 감소했다.

중앙정부 공무원 조사만 따로 봤을 때 10.1%→7.7%→0.4%로, 1차 대비 9.7%포인트 줄었고, 지방정부 공무원의 경우 23.9%→12.2%→3.4%로, 1차 대비 20.5%포인트 감소했다.

행안부와 인사혁신처는 비정상적인 관행을 정상화하기 위해 현장 간담회와 대책회의를 수시로 열어 근절 필요성을 강조하고, 우수사례를 확산해왔다. 그 결과 중앙과 지방정부 모두에서 감소세가 뚜렷하게 나타나며, 조직 전반에 걸쳐 관행 개선의 흐름이 확산됐다.

정부는 이러한 흐름이 일시적인 현상에 그치지 않도록 앞으로도 정기적인 조직문화 진단 및 컨설팅을 통해 불합리한 관행을 완전히 뿌리 뽑을 수 있도록 관리해 나갈 방침이다.

최동석 인사혁신처장은 "중앙정부의 경우 각 기관이 각고의 노력을 기울인 결과 '간부 모시는 날'이 사실상 근절된 것으로 판단된다"며 "불합리한 공직문화 개선과제를 지속적으로 발굴하고 추진해 활력있는 공직사회를 구현해 나가겠다"고 밝혔다.

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윤호중 행안부 장관은 "앞으로도 국민 눈높이에 맞지 않는 비정상적 관행을 바로잡아 공직사회에 대한 신뢰를 높이고, 공직 구성원의 행복이 국민 행복으로 이어지는 성과를 만들어 나가겠다"고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



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