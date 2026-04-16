나프타·핵심부품 수급 비상…IoT 생산 차질·중소기업 신용리스크 긴급 점검

중동전쟁 여파가 원유와 물류를 넘어 국내 정보통신기술(ICT) 공급망 전반으로 번지고 있다. 나프타 기반 소재와 핵심 부품 수급 불안이 심화되면서 사물인터넷(IoT) 등 제조 현장에서 생산 지연과 수율 저하 우려가 커지자, 정부가 민관 합동 'ICT 공급망 점검 버추얼 상황실'을 가동해 상시 대응 체계 구축에 나섰다.

과학기술정보통신부는 16일 ICT 유관기관과 주요 협·단체가 참여하는 긴급 간담회를 열고 중동전쟁이 ICT 산업 공급망에 미치는 영향을 점검했다. 회의에는 정보통신산업진흥원(NIPA), 정보통신기획평가원(IITP), 주요 ICT 협회 관계자 등 약 15명이 참석했다.

기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진. 한 정유공장 전경. 아시아경제 DB AD 원본보기 아이콘

참석자들은 전쟁 영향이 단순 물류 지연을 넘어 제조 공정 전반의 구조적 부담으로 번지고 있다는 데 공감했다. 특히 나프타 기반 소재와 핵심 부품 수급 차질로 IoT 제조업에서 생산 일정 지연과 공정 불안정에 따른 수율 저하가 나타나고, 원자재 가격·해상 운임·환율 상승이 겹치며 수익성 악화가 커지고 있다는 우려가 나왔다.

여기에 고금리와 수주 불확실성 확대까지 겹치면서 중소 ICT 기업을 중심으로 자금 경색과 신용 리스크 확산 가능성도 주요 위험 요인으로 지목됐다.

정부는 이에 대응해 유관기관과 협회가 참여하는 'ICT 공급망 점검 버추얼 상황실'을 운영해 기업 상황을 상시 모니터링하기로 했다. 개별 기업 애로 조사 범위를 넓혀 공급 차질과 자금 부담, 해외 물류 상황을 정밀하게 파악하고 현장 기반 지원 체계를 촘촘히 구축한다는 방침이다.

동시에 '글로벌 ICT 포털'을 활용한 비대면 수출 상담 서비스도 강화한다. 전쟁 장기화로 해외 영업 차질 가능성에 대비해 수출 활동이 끊기지 않도록 디지털 기반 지원 수단을 확대하는 조치다.

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이도규 과기정통부 정보통신정책실장은 "이번 간담회는 중동전쟁에 따른 ICT 산업 영향을 현장에서 직접 점검하고 대응 방향을 모색하는 의미 있는 자리였다"며 "관계부처 및 유관기관과 긴밀히 협력해 기업들이 체감할 수 있는 실질적인 지원 방안을 지속적으로 마련해 나가겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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