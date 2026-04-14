치매 환자 가족과 보호자 위한 프로그램

경기 평택시(시장 정장선)는 평택치매안심센터에 등록된 치매 환자 가족과 보호자의 돌봄 스트레스를 해소하고 심리적 안정을 돕기 위한 힐링 프로그램 '꽃청춘 힐링 나들이'의 참여자를 모집한다고 14일 밝혔다.

평택시(시장 정장선)가 평택치매안심센터에 등록된 치매 환자 가족과 보호자의 돌봄 스트레스를 해소하고 심리적 안정을 돕기 위한 힐링 프로그램 '꽃청춘 힐링 나들이'의 참여자를 모집한다. 평택시 제공 AD 원본보기 아이콘

오는 4월 30일 운영되는 '꽃청춘 힐링 나들이'는 관내 농장을 방문하여 다양한 체험 활동을 통해 심리적 우울감을 감소시키고, 돌봄으로 지친 가족 간 소통과 정서적 교류를 돕기 위해 마련되었다.

주요 프로그램으로는 ▲당근컵케이크 만들기 ▲소동물 교감체험 ▲전통놀이 체험 등이 진행된다.

당근컵케이크 만들기는 신선한 식재료를 활용한 요리 활동으로, 오감을 자극하고 자기효능감을 높이는 기회를 제공하며, 소동물 교감 체험은 동물에게 먹이를 주며 생명과 소통하는 과정을 통해 정서적 만족과 심리적 안정을 도모한다. 또한, 전통놀이 체험을 통해 참여자 간의 유대감을 형성하고 일상의 스트레스를 해소하는 시간을 가질 계획이다.

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평택보건소 관계자는 "이번 힐링 프로그램을 통해 치매 환자를 돌보는 가족과 보호자들이 자연 속에서 동물과 교감하며 삶의 에너지를 재충전하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 돌봄 부담을 줄이고 삶의 질을 높이기 위한 체계적인 프로그램을 지속적으로 운영하겠다"라고 말했다.

평택=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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