이와테 앞바다 진원 깊이 10㎞

최대 3ｍ 쓰나미 예상

일본 기상청 홈페이지 갈무리. 붉은색 부분이 지진해일 경보 지역. AD 원본보기 아이콘

일본 혼슈 동쪽 해역에서 20일 오후 4시 53분께 규모 7.4로 추정되는 강진이 발생했다.

일본 기상청에 따르면 진원은 이와테현 앞바다이며, 진원의 깊이는 약 10㎞로 관측됐다. 강한 지진으로 인해 일본 정부는 즉각 쓰나미 경보를 발령했다.

이번 지진으로 아오모리현 하시카미초에서는 최대 진도 5강의 흔들림이 관측됐고, 이와테현 미야코시와 모리오카시, 아오모리현 하치노헤시와 시치노헤마치 등지에서도 진도 5약 수준의 흔들림이 감지됐다. 도쿄 일부 지역에서도 건물 흔들림이 느껴질 정도였다.

일본의 지진 강도 체계인 '진도'는 절대적 규모를 의미하는 '규모'와 달리, 실제 사람이 느끼는 흔들림과 주변 물체의 반응을 기준으로 한 상대적 지표다. 진도 5강은 대부분 사람이 움직임에 어려움을 느끼고, 고정되지 않은 가구가 넘어질 수 있는 수준의 강한 진동을 의미한다.

특히 이와테현과 홋카이도 남부 연안에는 최대 3ｍ 높이의 쓰나미가 도달할 것으로 예상되면서 긴장감이 높아지고 있다.

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NHK는 긴급 방송을 통해 '쓰나미, 도망가라'는 문구를 반복 송출하며 즉시 고지대로 대피할 것을 당부했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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