0.8 데니어 극세사 섬유

깨끗한나라는 여성용품 전문 브랜드 순수한면이 2030 여성 고객과의 접점 확대를 위한 '순수한면 무빙팝업'을 성공적으로 마무리했다고 13일 밝혔다.

한국외국어대학교 서울캠퍼스 붉은광장에서 열린 ‘순수한면 무빙팝업’ 현장. 깨끗한나라 AD 원본보기 아이콘

순수한면 무빙팝업은 지난 7일부터 10일까지 서울 주요 대학 캠퍼스와 성수 AK밸리 일대에서 진행됐다. 방문객들은 신제품 '순수한면 실키소프트'를 직접 체험했다.

행사는 ▲동국대학교 서울캠퍼스 만해광장 ▲한국외국어대학교 서울캠퍼스 붉은광장 ▲숙명여자대학교 제1캠퍼스 순헌관 사거리 ▲성수 AK밸리에서 순차적으로 진행됐다.

현장에는 '실키소프트'의 핵심 경쟁력인 부드러운 사용감을 직접 확인할 수 있는 체험 부스가 마련됐으며, 샘플링과 다과 제공 등 다양한 참여형 이벤트로 방문객들의 높은 관심을 끌었다. 특히 2030 여성 고객들의 적극적인 참여가 이어지며 현장 분위기를 더욱 활기차게 만들었다.

순수한면 실키소프트는 캐시미어보다 얇은 0.8데니어 극세사 섬유에 순면을 블렌딩한 탑시트를 적용한 것이 특징이다. 부드럽고 포근한 사용감을 구현해 예민한 피부에도 편안하게 사용할 수 있도록 설계됐다.

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깨끗한나라는 이번 팝업 현장에서 확인된 고객 반응과 다양한 의견을 바탕으로 제품 품질 및 사용 경험 개선에 반영해 나갈 계획이다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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