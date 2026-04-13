상위 투자자들 사이에서 삼전대신 매수 들어간 이 종목

김영구 대표는 "월요일 장은 주말 협상 테이블에서 이미 결정된다"고 단언했다.

"투자자들이 착각하는 게 있어요. 월요일 아침에 뉴스 보고 판단하면 이미 늦습니다. 시장은 개장 전에 방향이 정해져요. 지금 이 순간, 두 시나리오를 모두 준비해 둔 사람만 월요일 첫 30분 안에 움직일 수 있습니다."

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지난주 코스피는 수요일 하루 만에 6.87% 폭등하며 5,872를 찍었다. 그러나 목요일 미-이란 협상 불확실성이 재부각되며 곧바로 1.61% 밀렸다. 이번 주 외국인은 5조 9천억을 순매도했고, 기관만이 5조 1,840억 순매수로 하방을 받쳤던 시장은 주말지난 지금, 모두가 주목하고 있다.

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NH투자증권이 제시한 다음 주 코스피 예상 밴드는 5,000~5,700. 상단과 하단의 차이가 700포인트다. 어느 방향으로 열리느냐에 따라 전략이 완전히 달라진다.

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