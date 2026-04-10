‘경기도형 평생학습도시 교육캠퍼스’ 선정

도비 2억4900만원 확보

경기도평생교육진흥원과 MOU 체결

33만 시민 ‘학습 복지’ 실현

경기 하남시(시장 이현재)가 경기도 내 31개 시·군을 대상으로 한 엄격한 심사를 뚫고 '2026년 경기도형 평생학습도시 교육캠퍼스 조성사업'의 남부권 대표 도시로 최종 선정됐다.

하남시청 전경. 하남시 제공 AD 원본보기 아이콘

하남시는 이번 공모 선정으로 확보한 도비 2억4900만원을 투입해 시민의 일상이 배움이 되고 배움이 다시 나눔으로 이어지는 '미래형 교육 생태계' 구축에 본격적인 돛을 올렸다.

아울러 하남시는 지난 9일 경기도평생교육진흥원과 '경기도형 평생학습도시 교육캠퍼스 조성사업'의 성공적 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 본격적인 사업 추진에 나섰다. 이번 협약을 통해 양 기관은 사업 운영 전반에 대한 협력체계를 구축하고 지역 맞춤형 평생학습 모델 확산을 위해 긴밀히 협력해 나갈 예정이다.

시는 '하남은 도시 전체가 캠퍼스多(다)'라는 비전을 수립하고, 도시 전역을 유기적인 학습 공간으로 재설계하는 '도시교육 캠퍼스' 구축에 본격 착수한다. 이는 단순히 지식을 전달하는 단계를 넘어 지역의 공간과 사람, 자원을 촘촘하게 연결해 시민 누구나 일상에서 성장을 거듭하는 미래형 교육 생태계를 조성하는 프로젝트다.

사업은 2026년 4월부터 11월까지 집중적으로 추진될 예정이다. 특히 하남시는 학습인프라가 부족한 지역적 여건을 오히려 역발상의 계기로 삼아 도시 전체를 하나의 캠퍼스로 전환하는 차별화된 전략을 전개해 왔다.

현재 시는 평생학습관 1개소를 허브로 하여 권역별 평생학습센터 10개소, 평생학습마을 18개소, 별자리학습공간 88개소 등 총 117개의 학습 전달 체계를 가동하고 있다.

세부적으로는 상업시설과 카페 등 지역의 다양한 공간을 연결하는 '시민배움 별별캠퍼스', 아파트 공동체 기반의 '시민성장 마을캠퍼스', 청소년 AI 디지털 역량 및 청소년·가족이 함께 참여하는 체험형 교육을 결합한 '꿈틀캠퍼스' 등 9개 핵심 사업이 시행된다. 이를 통해 평생학습의 패러다임을 단순 '소비형'에서 도시의 가치를 높이는 '생산형'으로 전환하고, 시민이 직접 강사가 되어 재능을 나누는 선순환 구조를 확립한다는 방침이다.

또한 학교, 도서관, 돌봄센터 등 유관 기관과의 협력 네트워크를 강화해 지역 사회 문제 해결과 시민의 직업 역량 강화에 실질적으로 기여하는 '학습-나눔-성장' 모델을 완성할 예정이다.

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하남시 관계자는 "이번 공모 선정은 그간 하남시가 일궈온 학습 도시의 탄탄한 기반과 성과를 대외적으로 인정받은 결과"라며 "33만 시민 모두가 소외됨 없이 배움의 권리를 누리는 학습 복지를 실현하고 일과 삶, 배움이 공존하는 독보적인 도시교육 캠퍼스 모델을 구현하겠다"고 밝혔다.

하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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