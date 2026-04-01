토스증권, CU와 '일상 속 투자 시작' 계좌 개설 이벤트

생애 최초 가입 고객 대상

CU 매장서 구매 후 멤버십 적립 시

CU 1만원 상품권 제공

토스증권은 BGF리테일이 운영하는 편의점 CU와 함께 30일까지 한 달간 신규 고객 대상 제휴 프로모션을 진행한다고 1일 밝혔다.

참여 대상은 생애 최초로 토스증권 계좌를 개설하는 고객이다. 이벤트 기간 내 토스증권 앱 또는 포켓CU 앱의 이벤트 페이지를 통해 이벤트 신청 및 신규 계좌를 개설하고, CU 매장에서 100원 이상 구매한 뒤 포켓CU QR코드로 CU 멤버십을 적립하면 1만원 상당의 CU 모바일 상품권이 지급된다. 계좌 개설과 멤버십 적립 순서와 관계없이 참여 가능하다.

이번 이벤트는 투자 경험을 보다 일상적인 영역으로 확장하기 위해 기획됐다. 고객은 평소 자주 이용하는 편의점에서 간단한 소비를 통해 자연스럽게 투자 시작 혜택을 받게 된다.

토스증권 관계자는 "편의점처럼 일상에서 가장 가까운 공간을 통해 누구나 부담 없이 투자를 시작할 수 있는 경험을 제공하고자 마련했다"며 "앞으로도 고객의 일상 속에서 자연스럽게 투자 경험이 이어질 수 있도록 다양한 시도를 이어갈 것"이라고 말했다.

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이벤트에 대한 자세한 내용은 토스증권 앱에서 확인할 수 있다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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