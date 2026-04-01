비정상적 수요 급등 차단 위해 '1인 3매' 제한

주문량 상시 모니터링

균형 배분으로 특정 지역 물량 쏠림 현상 방지

경기 광명시(시장 박승원)가 종량제봉투 수급 안정화를 위해 '1인 3매' 구매 제한을 시행한다고 1일 밝혔다.

광명시, 종량제봉투 수급 안정화 총력. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 조치는 최근 국제 정세 불안에 따른 원료 수급 우려로 일부에서 나타나고 있는 종량제봉투 사재기 현상을 막고, 실수요자인 시민들이 불편 없이 봉투를 구매할 수 있도록 돕기 위한 것이다.

시에 따르면, 평상시 하루 평균 약 3만 장이었던 종량제봉투 공급량이 최근 사재기 현상으로 인해 4배 이상 폭증했다. 시는 즉각 공급 물량을 평시 수준으로 회복시키며 대응에 나섰고, 제한된 물량 내에서 사재기로 인해 정작 필요한 시민들이 봉투를 구하지 못하는 상황을 막기 위해 이번 구매 제한을 결정했다.

이에 따라 수급이 안정화될 때까지 종량제봉투 규격과 종류 상관없이 1인당 최대 3매까지 구매할 수 있다. 예를 들어 음식물 종량제봉투를 1매 구매하는 경우, 일반 종량제봉투는 2매 이내로 구매가 가능하다.

시는 이번 조치에 앞서 현장 점검을 통해 판매 상황을 지속적으로 모니터링하고, 특정 지역이나 판매소에 물량이 집중되지 않도록 균형 있는 공급 체계를 유지하고 있다.

박승원 광명시장은 "현재 종량제봉투는 정상적으로 생산되고 있고, 일정 수준 이상의 재고를 확보하고 있어 수급에는 큰 문제가 없는 상황"이라며 "종량제봉투 가격은 조례에 따라 결정되는 사항으로, 원료 수급 상황에 따른 가격 인상 계획은 전혀 없다"고 강조했다.

이어 "꼭 필요한 시민이 봉투를 구매할 수 있도록 불가피하게 구매 제한 조치를 시행하는 만큼 적극적인 협조를 부탁드린다"며 "철저한 분리배출을 실천해 쓰레기 발생량을 줄이고 자원순환에 동참해 주길 바란다"고 밝혔다.

또한 시는 국제적 혼란 장기화로 인해 종량제봉투 수급에 차질이 생길 최악의 상황까지 대비하는 방안을 검토 중이다.

박 시장은 "만약 수급 불균형이 심화하는 경우, 시민 불편을 최소화하기 위해 일반 봉투를 활용한 쓰레기 배출을 한시적으로 허용하는 방안 등 선제적 비상 대책을 마련해 달라"고 관련 부서에 주문한 바 있다.

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광명시는 앞으로도 시장 상황을 면밀히 살피며 종량제봉투 수급 관리 전 과정에 만전을 기해 시민 불편을 최소화할 방침이다.

광명=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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