사당권 65세 이상 인구 비율 21.9%

낙상 예방 프로그램 제공

서울 동작구(구청장 박일하)가 어르신 근력 감소 예방과 건강한 노후 지원을 위해 '어르신 전용 헬스장 사당점' 문을 열었다.

어르신 전용 헬스장 사당점 내부 모습. 동작구 제공. AD 원본보기 아이콘

사당점은 지난해 7월 문을 연 상도점(장승배기로10길 42)에 이은 두 번째 어르신 전용 헬스장이다. 사당권은 65세 이상 인구 비율이 21.9%로 동작구 전체 평균보다 1.7%포인트 높아 맞춤형 건강시설 수요가 높은 지역이다. 사당새마을금고가 옛 사옥(사당로16가길 7)을 무상 임대하면서 시설 조성이 이뤄졌다.

1층은 근력 강화 헬스장으로, 트레드밀·레그익스텐션·스미스머신 등 운동기구를 갖췄으며 생활체육지도자가 상주해 안전한 운동 방법을 안내한다. 관내 거주 만 65세 이상 어르신이라면 하루 500원, 월 1만원에 이용할 수 있다. 2층은 낙상 예방 특화 공간으로, 유연성·균형감각 강화 프로그램을 무료로 제공할 예정이다.

운영 시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지이며, 신분증과 운동복·실내화를 지참해 방문하면 된다.

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박일하 동작구청장은 "어르신 전용 헬스장은 단순한 운동 공간을 넘어 건강한 노후와 사회적 교류를 돕는 생활밀착형 복지시설"이라며 "누구나 부담 없이 이용할 수 있는 건강 공간을 확충해 어르신들의 활기찬 일상을 적극 지원하겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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