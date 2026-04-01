2일부터 '메가통큰' 2주차 행사

고수온 피해 예방 위해 양식장 수심 변경

산지 파트너사 수 2배↑·물량 3배 확보

롯데마트·슈퍼는 2일부터 시작하는 '메가통큰' 행사 2주차를 맞아 '남해안 햇멍게'를 4990원에 판매한다고 1일 밝혔다.

롯데마트·슈퍼에서 최저가로 판매하는 남해안 햇멍게. 롯데마트 제공 AD 원본보기 아이콘

롯데마트 산지 파트너사들은 고수온 피해를 줄이기 위해 기존 수심 10m 내외의 멍게 양식장을 15m 이상 깊은 곳으로 조정했다. 수심이 깊어진 만큼 성장 속도는 다소 느려져 예년보다 한 달가량 늦은 2월 말 첫 출하가 시작됐지만, 폐사량이 줄면서 전체 공급량은 빠르게 회복되는 추세라고 회사 측은 설명했다.

롯데마트는 거래하던 파트너사 수를 두 배로 확대하고, 지난해 대비 멍게 물량을 3배 이상 늘렸다. 이를 통해 '연중 최저가'로 공급에 나서면서 지난달 멍게 매출은 전년 같은 기간보다 388% 증가했다.

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이양규 롯데마트·슈퍼 수산팀 MD(상품기획자)는 "지난해 95% 폐사라는 유례없는 고수온 피해를 딛고, 양식 방법 개선에 힘써 준 산지 어민들 덕분에, 올해 다시 신선한 멍게를 선보일 수 있게 됐다"며 "어민들과의 상생 차원에서 3~6월 내내 멍게를 주력 상품으로 운영하며, 롯데마트·슈퍼를 방문한 고객들에게 제철의 신선함을 전하겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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