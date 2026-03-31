대전 도안·여수 소제 등서 대단지 선보여

중견·중소 주택건설사들이 다음 달 전국에서 7400여 가구의 주택을 분양한다.


대한주택건설협회는 회원사를 대상으로 4월 주택 분양 계획을 집계한 결과 15개 업체가 14곳에서 7430가구를 공급하는 것으로 나타났다고 31일 밝혔다.

중견 주택업계, 내달 7430가구 공급…87%가 지방
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이는 3월 7375가구와 비슷한 수준이며, 지난해 같은 달의 4390가구 보다는 69% 늘어난 것이다.

다만 전체 공급 중 87.5%인 6501가구는 지방 물량이며, 수도권은 929가구에 불과하다. 수도권 공급물량은 ▲서울 196가구 ▲인천 601가구 ▲경기 132가구 등이다.


지역별 공급 물량은 대전이 2885가구로 가장 많으며, 전남과 충남에서도 각각 1679가구, 1278가구의 물량이 나올 예정이다. 반면 부산·대구·경남·경북 등 영남권에서는 공급 물량이 전무하며, 광주·세종·충북·전북·제주 역시 다음 달 공급이 없는 것으로 파악됐다.

인천에서는 창해건설이 검암역세권 공공주택지구 B-2블록에서 '검암역 자이르네' 601가구를 다음 달 중 분양한다. 시공은 유승종합건설이 맡는다.


대전 도안지구에서는 에이치엠도안, 에이치엠파트너스가 GS건설이 시공하는 '도안자이 센텀리체' 2개 단지 1780가구를 선보인다. 단지별로는 도안 2-8지구 26블록이 946가구, 2-6지구 30블록이 834가구다.

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전남 여수 소제지구에서도 2개 블록에 걸쳐 총 1679가구의 '중흥S클래스 우미린' 분양될 예정이다.


정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
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