에어프레미아, '인천에어포트 어워즈' 화물 부문 수상

화물운송 '올해의 항공사' 선정

2025년 수송량 3만4546t 기록

에어프레미아가 인천국제공항 개항 25주년 기념식에서 화물 운송 성과를 인정받았다. 고부가가치 화물 유치와 미주 네트워크 확대가 주요 요인으로 분석된다.

에어프레미아는 제10회 인천에어포트 어워즈(ICN Awards)에서 '화물운송 항공사 부문 올해의 항공사'로 선정됐다고 30일 밝혔다. 이번 시상은 공항 운영과 서비스 향상에 기여한 상주기관을 격려하기 위해 마련됐으며, 에어프레미아는 화물운송 서비스 품질 항목에서 높은 평가를 받았다.

에어프레미아의 2025년 순화물 운송량은 3만4546t으로 전년(2만3424t) 대비 47.5% 증가했다. 이는 대형 항공사(FSC)와 화물 전문 항공사를 제외한 국적 항공사 가운데 최대 수송 실적이다.

특수 화물 운송 역량도 강화했다. 2025년 12월에는 국제항공운송협회(IATA) 의약품 항공운송 품질인증(CEIV Pharma)을 획득했다. 국내 항공사 중 양대 국적사를 제외하고 해당 인증을 보유한 곳은 에어프레미아가 유일하다.

네트워크 확장 측면에서는 지난해 7월 아마존 에어카고와 인터라인 계약을 체결하고 하와이를 경유하는 신규 미주 항공화물 노선 '알로하 익스프레스'를 신설했다. 인천~하와이 구간은 에어프레미아가, 하와이~미주 본토 구간은 아마존 에어카고가 분담해 운송하는 방식이다.

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현재 에어프레미아는 LA, 뉴욕, 샌프란시스코 등 8개 노선을 직접 운항 중이며 인터라인 네트워크를 통해 약 100개 노선으로 화물 운송 범위를 넓히고 있다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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