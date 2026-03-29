이란이 중동 내 알루미늄 생산거점을 잇달아 공격하고 있다.

아랍에미리트(UAE)의 '에미리트 글로벌 알루미늄'(EGA)에서 생산하는 알루미늄. EGA 페이스북 AD 원본보기 아이콘

세계 주요 알루미늄 생산업체 중 하나인 알루미늄 바레인(이하 알바)은 28일(현지시간) 자사 시설이 이란의 공격을 받았으며 그 과정에서 경상자가 2명 발생했다고 29일 밝혔다.

알바는 지난해 기준으로 연간 총 162만t의 알루미늄 제련 능력을 갖추고 있었다. 그러나 미국·이스라엘 대 이란 전쟁이 발발한 이후 이달 4일 '불가항력'을 선언하며 이미 맺은 공급 계약을 준수할 수 없다고 밝힌 바 있다. 같은 달 15일에는 호르무즈ㅡ해협의 공급망 지장이 지속됨에 따라 생산 능력의 19%를 가동 중단한다고 발표했다.

또 다른 주요 알루미늄 생산업체인 아랍에미리트(UAE)의 '에미리트 글로벌 알루미늄'(EGA)도 아부다비 소재 케자드 공업단지 소재 알타윌라 생산공장에 대한 이란의 공격으로 상당한 피해가 발생했으며 부상자들도 나왔다고 회사 측이 밝혔다. 다만 생산 중단 여부는 밝히지 않았다. EGA는 두바이 소재 제벨알리와 알타윌라 등 2곳에서 알루미늄을 제련하고 있으며, 연간 알루미늄 제련 능력은 각각 100만t, 130만t 수준에 달한다.

앞서 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 자국 제강소 두 곳에 대한 공격에 대응해 알바와 EGA의 생산시설을 타격했다고 밝히면서 공격 대상이 "미군과 미국 항공우주 부문과 연계된 산업시설"이었다고 주장했다.

이와 별도로, '바레인 스틸'의 모회사인 풀라스 홀딩은 28일 중동 전쟁에 따른 불안과 물류 지장을 이유로 불가항력을 선언했다.

알루미늄은 음료 캔 등 일상 용품으로부터 항공기, 미사일 등 무기나 첨단장비에 이르기까지 다양한 용도에 필수적인 원자재다. 알루미늄 가격은 2월 28일 전쟁 개시 전부터 이미 오르고 있었으며, 전쟁을 계기로 더욱 뛰었다.

AD

중동 국가들은 세계 알루미늄 공급량의 9%를 생산하고 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>