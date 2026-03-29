골대만 세 번 맞히는 불운 속에 한국 축구대표팀이 2026 북중미 월드컵 개막 전 마지막 평가전 첫 경기에서 아프리카의 강호 코트디부아르에 0-4로 졌다.

한국축구국가대표팀 선수들이 28일(한국시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와의 평가전에서 전반 추가시간 두 번째 실점을 내준 뒤 아쉬워하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 28일 오후(한국시간) 영국 밀턴킨스의 스타디움MK에서 열린 코트디부아르와의 평가전에서 전반과 후반 두 골씩 내주며 무너졌다.

수비가 다소 허무하게 무너지며 실점하는 상황이 이어졌고 골운도 따르지 않았다. 한국은 전반 오현규와 설영우의 날카로운 슛이 잇따라 골대를 맞고 튕겨나오는 불운을 겪었다.

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손흥민과 이강인을 교체 투입하며 승부를 건 후반에도 한국은 끝내 상대 골문을 열어젖히지 못했다. 이강인의 왼발 중거리슛이 골대를 맞으면서 불운이 계속되는 사이 오히려 상대에게 두 골을 더 내주고 말았다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



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