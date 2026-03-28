경기 하남시(시장 이현재)는 지난 27일 감일복합커뮤니티센터에서 '제19회 이동시장실'을 개최하고 시민들과 직접 소통하는 현장 중심 행정을 펼쳤다.

이현재 하남시장이 지난 27일 감일복합커뮤니티센터에서 '제19회 이동시장실'을 개최하고 시민들과 직접 소통하고 있다. 하남시 제공 AD 원본보기 아이콘

이동시장실은 시장이 직접 지역을 방문해 시민들의 다양한 의견과 건의사항을 청취하고, 현장에서 해결 방안을 모색하는 참여형 소통 행정으로 시민 만족도 제고와 생활불편 해소를 목적으로 운영되고 있다.

이번 19회 이동시장실은 감일지구 주민들을 대상으로 진행됐으며, 감일복합커뮤니티센터 프로그램 증설, 단샘초 수변공원 조성 관련 문의, 서하남IC주변 교통체계 조정 등 다양한 분야의 민원이 제기됐다. 특히 감일지구 내 생활문화 시설 이용과 관련된 건의가 다수 접수되었다.

이날 현장에는 관련 국장이 함께 참석해 제기된 사항에 대해 즉각적인 답변을 제공하고, 단기 조치가 가능한 사안은 현장에서 해결 방향을 제시했다.

중·장기 검토가 필요한 사항은 향후 부서별 검토를 거쳐 추진계획을 수립할 예정이다.

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이현재 하남시장은 "이동시장실은 시민의 목소리를 가장 가까이에서 듣고 시정에 반영하는 중요한 소통 창구"라며, "앞으로도 현장에서 답을 찾는 적극행정을 통해 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다"고 밝혔다.

이현재 하남시장이 지난 27일 감일복합커뮤니티센터에서 '제19회 이동시장실'을 개최하고 시민들과 직접 소통하고 있다. 하남시 제공 원본보기 아이콘

한편, 이동시장실은 오는 4월 3일 위례 지역을 마지막으로 상반기 일정이 마무리될 예정이다.

하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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