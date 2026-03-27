

제보 번복·도당 "사실 인정 어려워"…형사고소·1억 손배 청구



민주당 김민수 부여군수 후보가 27일 부여군청에서 기자회견을 갖고 허위실을 유포한 김기서 충남도의원 과 김기일 부여군의원을 공직선거법 위반 혐의로 경찰에 고소했다고 밝혔다. AD 원본보기 아이콘

오는 6·3 지방선거 더불어민주당 김민수 부여군수 후보가 성추행 의혹을 "허위사실에 기반한 정치공작"으로 규정하고, 이를 제기한 김기서 충남도의원과 김기일 부여군의원을 비판했다.

김 후보는 27일 부여군청에서 기자회견을 갖고 "없는 얘기까지 만들어 기사화하는 행태에 깊은 분노를 느낀다"며 "허위사실 유포로 정치적 생명을 끊으려는 시도에 단호히 맞서겠다"고 밝혔다.

앞서 김기서 도의원(무소속)과 김기일 군의원(더불어민주당)은 지난 24일 기자회견을 통해 김 후보의 '2013년 성추행 의혹'을 제기했다.

두 의원은 군수 후보 관련 제보를 공개하며 사실성을 주장했지만, 실명 공개와 당사자 확인 절차 미비 등이 논란이 됐다.

이와 관련 민주당 충남도당이 검증에 착수하자 제보자는 기존 주장을 번복했고, 가족도 관련 내용을 부인한 것으로 전해졌다.

도당도 해당 제보에 대해 "사실로 인정하기 어렵다"는 판단을 내린 것으로 알려졌다.

김 후보는 "제보자는 허위임을 인정하고 사과했으며, 제보서에는 실제 하지도 않은 말이 포함돼 있었다"고 주장했다.

특히 "김기서 의원이 가게 매각을 도와주겠다며 제보자에게 허위 발언을 유도했다는 취지의 설명을 들었다"며 "결국 없는 이야기가 만들어진 것"이라고 주장했다.

김기일 군의원에 대해서도 "제보자의 일방적 주장만을 근거로 검증 없이 공개해 혼탁한 선거를 초래했다"고 비판했다.

이로 인해 김 의원은 해당 사안으로 당원권 정지 2년의 비상징계를 받은 상태다.

김 후보는 두 의원들을 지난 26일 공직선거법상 허위사실 공표 및 명예훼손 혐의로 형사고소하고, 1억 원 규모의 손해배상 청구 소송도 제기했다.

그는 "허위사실 유포는 개인의 명예를 넘어 지역 정치 전체를 훼손하는 행위"라며 "끝까지 책임을 묻겠다"고 강조했다.

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그러면서 "부여군수 단수 공천이 확정된 만큼 이제는 군민 삶을 바꾸는 일에 집중하겠다"며 지지를 호소했다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



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