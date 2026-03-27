부상제대 청년 주택서 간담회

"사회 복귀, 일상 위해 지원 강화"

오세훈 서울시장이 서해수호의 날을 맞아 부상 제대 군인의 집을 방문해 지속적인 지원 확대와 예우를 약속했다.

오 시장은 27일 오전 강동구 천호동에 있는 '위국헌신 청년주택'을 찾아 입주자들과 간담회를 가졌다. 위국헌신 청년주택은 군 복무 중 다치고 제대한 청년을 위해 시가 시세보다 저렴하게 임대하는 집이다.

오세훈 서울시장이 27일 서해수호의 날을 맞아 위국헌신청년주택을 방문해 부상제대군인들과 대화하고 있다. 서울시 AD 원본보기 아이콘

이 자리에서 오 시장은 부상 전역 청년의 생활을 지원하기 위해 2022년 문을 연 '청년부상제대군인 상담센터'의 활동상을 소개하며 "상담센터가 연간 800여건의 의료, 법률, 취·창업 상담, 국가보훈대상자 등록 등 청년들에게 실질적인 도움을 주고 있어 보람을 느낀다"고 말했다.

특히 "국가를 위해 헌신한 장병에 대한 예우는 당연한 책무인 만큼 부상제대군인이 안정적으로 사회에 복귀하고 일상을 누릴 수 있도록 필요한 지원을 강화할 것"이라고 덧붙였다.

오 시장은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해서도 "국가가 남긴 상처를 청년 홀로 감당하게 둬선 안 된다"고 밝혔다. 그는 "올해부터는 같은 아픔을 먼저 이겨낸 선배가 1대 1로 곁에 서는 동료상담가 제도를 시작한다"며 "같은 길을 먼저 걸어온 사람의 한마디가, 때로는 가장 깊은 곳까지 닿는다"고 했다.

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또 "나아가 2024년에는 조례를 개정해, 군 복무 기간만큼 최대 3년까지 서울시 청년정책 참여 연령을 늘렸다"며 "기후동행카드, 서울청년문화패스 등 청년으로서 누려야 할 당연한 권리들이, 나라를 지키러 간 시간 때문에 '손해'가 돼서는 안 된다고 믿는다"고 평가했다. 그러면서 "군 복무는 의무"라며 "그렇다면 예우도 의무여야 한다. 서울은 이 약속을 지켜왔고, 앞으로도 그럴 것"이라고 했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



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