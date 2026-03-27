차세대 고객경험(CX) 기반 인공지능(AI) 테크기업 하이브랩이 기업공개(IPO)에 나선다.

하이브랩의 기업공개(IPO) 대표 주관사로 SK증권이 선정된 가운데 서종혁 하이브랩 대표이사(왼쪽)와 이종호 SK증권 본부장이 기념사진을 찍고 있다. 하이브랩 AD 원본보기 아이콘

하이브랩은 IPO 대표 주관사로 SK증권을 선정했다고 27일 밝혔다. 내년 하반기 코스닥 상장이 목표다.

주관사 선정이 끝나면 기업가치 제고, 재무구조 개선, 사업 포트폴리오 강화 등 상장 준비 작업을 본격화한다. 이를 위해 지난해 IPO 및 인수·합병(M&A) 전문가인 박정재 전 아이티센 글로벌 대표를 최고재무책임자(CFO)로 영입했다.

하이브랩은 이번 상장 준비를 계기로 기술 경쟁력 강화와 사업 확장 속도를 높일 계획이다. 하이브랩은 2012년 설립 이후 웹·모바일 서비스 구축, 디지털 마케팅 등 에이전시로 자리잡았다. 삼성전자, 현대차 등 대기업 프로젝트를 수행하며 15년 연속 흑자를 이어왔고 2024년 기준 매출 488억원, 영업이익 48억원을 기록하기도 했다.

현재는 AI 기술을 결합해 인공지능 전환(AX)을 추진하고 있다. 하이브랩의 AI 솔루션에는 기업의 생성형 AI 모델을 통합 관리하는 '아비코(AVIKO)'와 사용자의 행동을 분석해 화면 구성 등을 개인화하는 플랫폼 '디티오씨제이(DToCJ)' 등이 있다.

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서종혁 하이브랙 대표는 "모든 기업이 쉽게 AI를 적용하고 성과를 낼 수 있게 만드는 것이 목표"라며 "올해 하반기 두 솔루션의 상용화를 진행하고 이를 바탕으로 기업 가치를 높일 방침"이라고 말했다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



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