드론 정사영상 활용, 지적확정측량

검사 … 측량업무 드론 본격적 투입

경남 밀양시가 드론(무인비행장치)을 활용한 스마트 토지행정 서비스 구축에 속도를 내고 있다.

시는 드론 기술을 단순한 영상 촬영을 넘어 ▲지적확정측량 검사 ▲개별공시지가 토지특성조사 ▲개발부담금 대상지 현장 확인 등 고도의 정밀성이 요구되는 지적 업무 전반에 본격 투입하여 업무 효율성을 획기적으로 개선하고 있다.

‘하늘 위 지적측량’으로 스마트 토지행정의 새 지평을 열다. 밀양시 제공 AD 원본보기 아이콘

특히 주목할 점은 대규모 개발사업 완료 후 실시하는 지적확정측량 과정에서의 드론 활용이다. 시는 정밀도가 3㎝ 이내인 고정밀 RTK(실시간이동측량) 기능이 탑재된 드론을 활용해 상공에서 사업지 전체의 경계와 시설물 배치 상태를 한눈에 확인한다.

이를 통해 실제 공사 현황과 확정측량 성과를 실시간으로 확인함으로써 지적공부의 정확도를 높이고, 향후 발생할 수 있는 경계 분쟁을 사전에 차단하고 있다.

또한, 접근이 어려운 산간 지역의 토지특성조사에도 드론의 위력이 발휘되고 있다. 그간 담당 공무원이 직접 현장을 확인하는 데 한계가 있었으나, 드론으로 촬영한 정사영상과 3D 영상을 지적도와 중첩하여 모니터링함으로써, 현장 방문 없이도 정확한 토지 특성 파악이 가능해졌다.

밀양시는 전문성 강화와 예산 절감을 위해 공무원이 직접 드론 조종 자격증을 취득하여 현장 업무를 수행하고 있다. 현장 전문 지식을 갖춘 담당자가 직접 드론을 조종하고 데이터를 분석함으로써 행정의 신뢰도를 높이고, 외부 용역 의존도를 낮추어 예산 절감 효과까지 거두고 있다.

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주현정 민원지적과장은 "드론은 이제 단순한 촬영 도구가 아닌 지적 행정의 정밀도를 결정짓는 핵심 장비"라며 "앞으로도 데이터 기반의 공간분석을 통해 시민들이 신뢰할 수 있는 투명하고 공정한 토지 행정 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr



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