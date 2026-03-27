블랙홀·암흑물질부터 시간지연 체험까지…오감으로 즐기는 몰입형 전시

우주를 구성하는 대부분이 여전히 밝혀지지 않은 '보이지 않는 영역'이라는 사실을 체험으로 풀어낸 특별전이 열린다.

국립중앙과학관은 오는 31일부터 5월 31일까지 창의나래관 기획전시실에서 우주과학 특별기획전 '보이지 않는 우주'를 개최한다고 밝혔다.

특별전 포스터. 중앙과학관 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 전시는 국립과천과학관의 브랜드 기획전 순회 프로그램의 일환으로 마련됐다. 블랙홀과 암흑물질, 암흑에너지 등 현대 우주과학의 핵심 개념을 일반 관람객 눈높이에 맞춰 쉽게 풀어낸 것이 특징이다.

전시는 단순 관람을 넘어 체험 중심으로 구성됐다. 관람객이 우주의 원리를 직접 느낄 수 있도록 3개 테마 공간으로 나뉜다.

첫 번째 '보이는 빛, 보이지 않는 빛'에서는 가시광선 너머 다양한 빛의 세계와 이를 관측하는 망원경 원리를 소개한다. 두 번째 '보이지 않는 세계'에서는 블랙홀과 암흑물질 등 미지의 영역을 탐구해온 과학자들의 연구 과정을 살펴볼 수 있다. 세 번째 '보이저와 골든 레코드'에서는 탐사선 보이저호 모형과 인류의 메시지를 담은 골든 레코드를 통해 우주 탐사의 의미를 조명한다.

특히 시간지연 체험과 소행성 충돌 등 관람객이 직접 참여하는 몰입형 콘텐츠도 마련됐다.

전시 기간에는 해설 프로그램과 체험형 교육 프로그램도 함께 운영된다. 한국천문연구원 정태현 KVN센터장이 진행하는 '전파망원경으로 본 우주' 특강도 예정돼 있으며, M87 블랙홀 관측 사례 등을 소개할 계획이다.

권석민 국립중앙과학관 관장은 "우주는 멀리 있는 대상이 아니라 우리를 둘러싼 거대한 신비"라며 "이번 전시를 통해 보이지 않는 세계에 대한 상상력을 확장하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

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전시 및 프로그램 관련 자세한 내용은 국립중앙과학관 누리집에서 확인할 수 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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