서울시, 전체 모아타운 60곳에 사업성 보정계수 새로 반영…"여건 개선"

서울시가 전체 60개 모아타운 대상지에 대해 사업성 보정계수를 새로 반영해 여건을 개선한다.

시는 제4차 소규모주택정비 통합심의 소위원회에서 모아타운 60개소 사업성 보정계수 적용 관리계획 변경(안), 가로주택정비사업 8개소 사업시행계획 변경(안), 광진구 자양1동 799번지 일대 모아타운 관리계획을 통과시켰다고 27일 밝혔다.

사업성 보정계수는 대상지의 공시지가 수준을 기준으로 임대주택 공급 비율과 용적률 완화 수준을 조정하는 제도다. 시 평균 공시지가 대비 해당 사업구역의 공시지가 수준을 반영해 보정계수를 산정하며 지가가 낮을수록 더 높은 보정계수가 적용돼 공공기여 부담이 조정되는 구조다.

일반적으로 분양가격은 토지가격에 비례해 형성되는데 토지가격이 높은 지역은 사업성이 높은 반면, 저가 지역은 동일한 정비 조건에서도 사업성 차이가 발생하는 구조다. 모아타운 사업지의 대부분이 강북지역과 서남권에 집중된 점도 사업 추진 시 어려움으로 작용해왔다.

시는 구조적 문제를 해결하기 위해 공시지가 수준을 반영한 사업성 보정계수를 도입했다. 지역 여건에 맞는 공공기여 수준을 적용할 수 있도록 제도를 개선했고 이번 심의를 통해 앞서 지정된 모아타운 60곳의 관리계획을 일괄 변경함으로써 모아주택 사업 추진 여건이 개선될 것으로 보인다. 특히 이번 모아타운 대상지는 동북권 26곳, 서남권 23곳, 서북권 6곳 등 서울 강북과 서남권 등에 위치한 모아타운의 사업 여건이 개선될 것으로 전망하고 있다.

아울러 모아주택 심의를 통과한 가로주택정비사업 8개소에도 보정계수를 적용해 조합원 부담 감소를 통해 사업성이 개선될 것으로 보인다. 그간 조합원 부담이 커 통합심의를 통과하고도 이주·착공으로 이어지지 못했던 소규모 사업장들이 이번 심의로 공공기여 부담이 완화되면서 사업 추진 여건이 개선될 것으로 보인다.

공공성 확보를 위한 기준은 유지해 ▲임대주택 최소 10% 이상 확보 ▲세입자 손실보상 의무 적용(모아타운 내) 및 세입자 재정착 지원 ▲분양주택과 차별 없는 소셜믹스 계획 ▲임대주택 동·호수 공개 추첨 등 공공성과 사업성을 동시에 확보할 계획이다.

광진구 자양1동 799번지 일대 모아타운 조감도. 서울시 원본보기 아이콘

한편, 광진구 자양1동 799번지 일대는 모아타운 사업으로 모아주택 4개소, 총 1900가구(임대 329가구 포함)가 공급할 예정이다.

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대상지는 노후·불량 건축물 비율 73%로 노후도가 높아 주거환경 개선이 필요한 곳이다. 이번 심의 통과로 통합사업추진 시 용도지역을 제2종일반주거지역에서 제3종 일반주거지역으로 상향해 사업성을 높였다. 자양초등학교 정문앞 아차산로 44길을 기존 5m에서 8m로 확보해 안전한 통학로를 조성하고, 장독골 공원도 확대한다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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