평택역 일대서 관련 단체와 합동

에너지 절약 실천 문화 확산

경기 평택시(시장 정장선)는 26일 최근 긴박하게 돌아가는 국제 정세로 인한 에너지 위기에 대응하고자 평택역 일대에서 '평택 에너지 지킴이 333운동' 홍보 활동을 대대적으로 전개했다.

평택시(시장 정장선)가 26일 최근 긴박하게 돌아가는 국제 정세로 인한 에너지 위기에 대응하고자 평택역 일대에서 '평택 에너지 지킴이 333운동' 홍보 활동을 대대적으로 전개하고 있다. 평택시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 캠페인은 중동 지역의 불안정성 등 국제적 요인으로 인한 에너지 공급망 위기 속에서 공공과 민간이 함께 에너지 소비를 줄여 자발적인 에너지 절약 참여를 유도하기 위해 마련되었다.

특히 이번 행사에는 평택시 기후에너지과를 중심으로 신평동 행정복지센터 직원 및 관련 단체(통장협의회, 청소년지도위원회) 그리고 경기도 도민추진단이 긴밀하게 협력하여 민관 합동 캠페인으로서의 의미를 더했다.

참석자들은 유동 인구가 많은 평택역 신평동·원평동 방면 입구와 3층 중앙로비 등 3개 구역으로 나누어 출근길 시민들에게 에너지 절약 수칙이 담긴 안내문과 탄소포인트제 홍보물 300부를 배부하여 시민들의 적극적인 동참을 호소했다.

정장선 평택시장은 "국제 정세의 불확실성이 커지는 상황에서 에너지 절약은 선택이 아닌 생존을 위한 필수 과제"라며 "시정 전반에서 에너지 위기 대응 체계를 공고히 하고, 시민들과 함께 이 난관을 극복해 나가겠다"고 밝혔다.

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평택시는 이번 캠페인을 일회성 행사에 그치지 않고, 권역별 순회 추진하여 에너지 절약 분위기를 시 전역으로 확산시킬 계획이다.

평택=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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