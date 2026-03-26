장흥의 예술, 열차와 만나다

양주시, 2026 로컬관광 거점 도약

‘교외선 재개통’ 연계 장흥 예술관광 본격화

경기 양주시는 경기도와 경기관광공사가 주관한 '2026년 경기도 로컬관광 콘텐츠 발굴 및 지원사업' 공모에서 '교외선 아트-플롯(Art-Plot)'이 최종 선정됐다고 26일 밝혔다.

양주시가 경기도와 경기관광공사가 주관한 '2026년 경기도 로컬관광 콘텐츠 발굴 및 지원사업' 공모에서 '교외선 아트-플롯(Art-Plot)'이 최종 선정됐다. 사진은 교외선 모습. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 공모는 도내 시군에서 접수된 26개 콘텐츠를 대상으로 서류, 발표 및 현장 평가를 진행했으며, 양주시를 포함한 최종 6개 사업이 선정됐다.

'교외선 아트-플롯'은 교외선 재개통으로 확보된 접근성을 활용해 장흥 권역의 예술 자원을 하나의 여행 동선으로 연결하는 사업이다. 시는 이번 선정으로 도비 1억5000만원을 확보해 총 1억6500만원 규모의 사업을 추진할 예정이다.

주요 세부 사업은 세 가지 프로그램으로 구성된다.

먼저, 아트-플롯 로그(Art-Plot Log)는 일영역에서 키트를 수령해 예술 거점을 탐방하며 수집용 요소들을 결합해 나가는 참여형 프로그램이다. 여정의 마지막 단계에서는 각인을 새겨 나만의 예술 수집품을 완성할 수 있다.

또 아트-플롯 로그 투어(Art-Plot Log Tour)는 전문 해설가와 함께 주요 거점을 여행하는 프리미엄 프로그램이다. 필름 카메라 대여와 참여 여행자들의 기록집을 제작해 일영역 등 주요 관광 거점에 비치할 예정으로 양주시만의 지역 관광 자산으로 전환할 수 있게 한다.

이어 아트-플롯 파트너스(Art-Plot Partners)는 주요 관광 거점의 서비스 품질 표준화를 돕는 상생 프로젝트다. 맞춤형 매뉴얼 보급과 전문 위생·방역 서비스를 지원해 관광객이 안심하고 방문할 수 있는 지속 가능한 관광 생태계를 구축한다.

양주시는 이번 사업을 통해 흩어진 예술 자원들을 하나로 연결해 장흥 권역을 예술 성지로 육성해 나갈 방침이다. 이를 통해 단발성 방문 중심의 관광 구조를 체류형 여행으로 전환하고, 지역 관광 활성화 기반을 확보할 계획이다.

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홍미영 문화관광과장은 "이번 선정은 교외선과 양주의 예술 인프라를 결합한 모델이 경쟁력을 인정받은 결과"라며 "일영역을 경기 북부 예술 관광의 관문으로 조성해 양주 장흥의 예술적 가치를 널리 알리겠다"고 말했다.

양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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