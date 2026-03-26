꿈돌이 캐릭터 앞세워 브랜드 인지도 확산



국내 최대 규모의 라면 전문 전시회에 대전을 대표하는 라면 브랜드 '대전꿈돌이라면'이 인천 송도컨벤시아에서 개최된 '2026 대한민국 라면박람회' 에 참가했다.

농림축산식품부 후원으로 열린 이번 박람회는 국내외 라면 브랜드가 한자리에 모이는 라면 전문 전시회다.

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대전꿈돌이라면은 부스 운영을 통해 제품 시식 및 홍보 활동을 펼치며, 대전의 상징 캐릭터 '꿈돌이'를 앞세운 지역 특색 브랜드로서의 정체성을 전국에 알렸다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



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