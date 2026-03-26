법원 "청구 이유 없다"

2022년 지방선거를 앞두고 1억원 상당의 '공천헌금'을 수수한 혐의로 구속된 강선우 무소속 의원이 구속 적법성을 다시 판단해달라고 법원에 요청했으나 받아들여지지 않았다.

서울중앙지법 형사항소5-2부는 26일 강 의원이 청구한 구속적부심을 진행한 뒤 "청구 이유가 없다"고 기각했다. 구속적부심은 구속 수사의 적법성과 계속 필요성을 법원이 다시 따져보는 절차다. 법원은 적부심 청구서 접수 이후 48시간 내에 피의자를 심문하고 증거를 조사해야 한다.

강선우 무소속 의원. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이로써 강 의원의 구속은 유지된다. 강 의원은 지방선거를 앞둔 2022년 1월 당시 더불어민주당 소속으로 서울 용산구 소재 호텔에서 김경 전 서울시의원에게 1억원을 받은 혐의를 받는다. 김 전 시의원은 강 의원 지역구인 서울 강서구에 민주당 서울시의원 후보로 단수 공천됐고 당선됐다.

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검찰은 송치된 범죄 사실을 토대로 강 의원 등을 기소할 방침이다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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