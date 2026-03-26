부구청장 단장으로 TF 구성

미이행 시 강력한 행정대집행

광주 북구청 전경. AD 원본보기 아이콘

광주 북구가 하천과 계곡 주변에 난립한 불법 점용시설을 뿌리 뽑기 위해 대대적인 전수조사와 정비에 나섰다.

26일 북구에 따르면 이번 조사는 국가·지방하천, 소하천, 산림 내 계곡, 도랑 등을 무단 점유한 시설물로 인한 주민 불편과 안전사고 위험을 해소하고자 마련됐다.

북구는 이를 위해 부구청장을 단장으로 하천방재과, 공원녹지과, 건설과, 시장산업과 등 관련 부서가 폭넓게 참여하는 전담팀(TF)을 꾸렸다. 이달 말까지 1차 전수조사를 진행하고, 6월 중 2차 조사를 거쳐 7월부터 9월까지 집중 단속 기간을 운영해 지속적인 정비를 이어갈 계획이다.

주요 단속 대상은 하천과 계곡 내 불법 영업 행위를 비롯해 무단으로 설치된 평상, 천막, 데크, 가설건축물, 무허가 건축물 등이다.

현장 조사를 통해 적발된 시설물은 우선 자진 철거를 유도한다. 만약 이를 이행하지 않을 경우 원상복구 명령을 내리고, 과태료 부과 및 고발 조치와 더불어 강제 철거 성격의 행정대집행 등 강력한 후속 조치를 취할 방침이다.

아울러 구 홈페이지와 반상회보, 현수막 등을 활용해 주민 인식을 개선하고, 안전신문고를 통한 공익 신고도 적극적으로 유도해 불법 점용을 사전에 차단한다.

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북구 관계자는 "주민의 소중한 공공자산을 개인이 무단으로 점용하는 행위는 반드시 근절되어야 한다"며 "철저한 전수조사와 강력한 정비를 통해 쾌적하고 안전한 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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