무안군수 경선 후보 '성추행 논란'…명예훼손 VS 강제추행 맞고소

전남 무안군수 선거에 출마한 더불어민주당 경선 후보를 둘러싼 성추행 의혹이 불거진 가운데, 해당 후보와 의혹 제기자가 서로 맞고소하며 정면 대응에 나섰다.

26일 아시아경제 취재를 종합하면 무안군수 경선 후보 A씨는 지난 2월 말 자신에게 성추행 의혹을 제기한 여성 B씨를 상대로 명예훼손과 무고, 허위사실 유포, 공직선거법 위반 등 혐의로 무안경찰서에 고소장을 제출했다. B씨 역시 이달 초 강제추행 혐의로 전남경찰청에 A씨를 고소 했다.

경찰은 사건을 접수하고 양측 주장을 토대로 사실관계 확인에 착수한 상태다.

앞서 B씨는 지난달 더불어민주당 중앙당에 A씨로부터 성추행을 당했다는 내용의 신고를 접수한 것으로 알려졌다. B씨는 2021년 차량 내부에서 부적절한 신체 접촉이 있었다고 주장하고 있는 것으로 전해졌다.

민주당 중앙당은 당내 자문기구인 젠더폭력신고상담센터(이하 센터)를 통해 양측에 대한 조사를 진행한 것으로 알려졌다. 이후 센터는 여성 B씨의 '피해진술에 일관성이 있다'고 판단해 '성추행 혐의가 있다'는 판단을 내린 것으로 전해졌다. 그러면서 전남도당의 심사가 필요하단 의견도 첨부한 것으로 확인됐다.

현재까지 B씨측은 전남도당에 성추행 피해를 입증할 증거물을 제출하거나, 관련 진술을 하지는 않은 것으로 알려졌다. 다만 경찰에 별도 신고해 관련 조사를 의뢰한 것으로 확인됐다.

전남도당 관계자는 "관련 사안에 대해 중앙당 젠더센터에서 조사 필요성을 있다는 판단을 내렸다"라면서도 "영상이나 녹취록 같은 구체적 증거가 확보된 것은 없는 것으로 알고 있다. 전남도당에도 제출된 내용이 없다. 피해를 호소하는 여성분 역시 전남도당쪽에 진술을 하지 않고 있다"고 밝혔다.

A씨는 관련 의혹을 전면 부인하고 있는 상태다.

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A씨는 "제기된 모든 의혹은 사실무근이다"며 "선거를 앞두고 악의적인 허위 주장이 제기된 것으로 보고 있으며, 법과 원칙에 따라 끝까지 책임을 묻겠다"고 밝혔다. 이어 "경찰 수사를 통해 진실이 명확히 밝혀질 것"이라고 말했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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