1주당 1000원 현금·0.03주 주식 배당

김민영 대표 "투자 우선순위 정교화"

동아쏘시오홀딩스 동아쏘시오홀딩스 close 증권정보 000640 KOSPI 현재가 98,400 전일대비 1,400 등락률 -1.40% 거래량 15,516 전일가 99,800 2026.03.26 15:29 기준 관련기사 동아제약, 히알루론산을 더한 '검가드 모이스처' 출시 동아제약 아일로, '슬림컷 젤리' 출시 동아제약, 영유아부터 사용 가능한 '챔푸 구강 스프레이' 출시 전 종목 시세 보기 는 26일 서울 동대문구 본사 N동에서 제78기 정기 주주총회를 개최했다고 밝혔다.

이날 주주총회에서는 ▲재무제표 승인 ▲정관 일부 변경 ▲이사 선임 ▲ 사외이사 선임 ▲이사 보수한도 승인 5개 안건이 원안대로 통과됐다.

김민영 동아쏘시오홀딩스 대표가 26일 서울 동대문구 본사 N동에서 열린 제78기 정기 주주총회에서 발언하고 있다. 동아쏘시오홀딩스 AD 원본보기 아이콘

이대우 동아쏘시오홀딩스 경영기획실장(상무)가 사내이사로 신규 선임됐으며, 사외이사로는 진영원 서울대학교 약학대학 교수가 선임됐다. 정영진 법무법인 현 파트너 변호사는 감사위원이 되는 사외이사로 선임됐다. 정관은 사외이사 명칭을 독립이사로 변경하는 등 상법 개정안 내용을 반영해 일부 규정을 변경했다.

1주당 1000원 현금배당과 0.03주 주식배당도 승인했다. 이번 배당금은 배당소득세가 부과되지 않는 비과세 배당이다. 동아쏘시오홀딩스는 지난해 주총에서 주주가치 제고를 위해 자본준비금을 감액하고 이익잉여금으로 전입하는 안건을 통과시켜 비과세 배당의 근거를 마련한 바 있다.

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김민영 동아쏘시오홀딩스 대표는 "연구개발(R&D)을 그룹의 핵심 성장 축으로 삼고, 그동안 축적해 온 R&D 역량을 미래 성장과 실질적인 기업가치로 이어질 수 있게 하겠다"며 "투자 우선 순위를 보다 정교화하고 안정적인 사업 기반과 미래 성장 투자 간 균형 있는 자본 배분으로 장기적인 기업 가치 제고에 집중하겠다"고 말했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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