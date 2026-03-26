결과 이르면 26일 밤 나올 듯

1억 공천헌금 수수 혐의로 구속된 강선우 무소속 의원의 구속적부심사가 26일 열렸다.

법조계에 따르면 서울중앙지법은 이날 오후 2시부터 정치자금법 위반 혐의를 받는 강 의원에 대한 구속적부심을 진행하고 있다.

구속적부심사는 구속 수사의 적법성과 계속할 필요성을 법원이 다시 한번 판단하는 절차다. 법원은 적부심사 청구서가 접수된 뒤 48시간 이내에 피의자를 심문하고 증거 조사를 해야 한다.

강 의원은 지방선거를 앞둔 2022년 1월 용산구의 한 호텔에서 김경 전 서울시의원과 만나 공천을 대가로 1억원이 담긴 쇼핑백을 주고받은 혐의를 받는다. 당시 강 의원은 더불어민주당 소속으로 서울 강서구에 지역구를 뒀다. 김 전 시의원은 강서구의 민주당 서울시의원 후보로 단수 공천됐다.

법원은 지난 3일 증거 인멸 우려를 이유로 두 사람에 대한 구속영장을 발부했다. 이들은 현재 서울구치소에 수용된 상태다.

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심사 결과는 이르면 이날 밤에 나올 것으로 보인다.

변선진 기자 sj@asiae.co.kr



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