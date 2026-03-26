중국이 이란 전쟁으로 발생한 에너지 안보 공백을 파고 들며 인근 국가들과의 연대 확보에 나섰다. '중국판 다보스'로 불리는 보아오 포럼이 중국 중심의 경제 협력을 다지는 장이 됐다.

26일 오전 중국 하이난성 보아오에서 열린 보아오포럼 개막식에서 자오러지 전국인민대표대회 상무위원장이 기조연설을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

중국 권력 서열 3위인 자오러지 전국인민대표대회 상무위원장은 26일 보아오 포럼 기조연설에서 "갈등과 대결을 거부해야 한다"며 "각국 정부는 평화적인 수단을 통해 이견과 차이점을 정치적으로 해결해야 한다"고 말했다. 중국 하이난성에서 열린 이날 포럼장에는 아시아 각국 정상과 외교관들이 참석했다.

자오 위원장은 특정 국가를 거론하지는 않았으나 "패권주의와 강권 정치의 위협이 커지고 있다"며 "지정학적 갈등과 지역 전쟁이 끊이지 않고 일방주의와 보호무역주의가 기승을 부리고 있다"고 비판했다. 이어 "법치에 기반한 비즈니스 환경 조성"을 약속하며 "중국의 초대형 시장에서 발생하는 이익을 공유해 세계 성장을 견인하겠다"고 공언했다.

블룸버그통신은 그가 중국을 글로벌 안정의 원천이자 투자자들에게 기회의 땅으로 프레임화하려는 의도가 있다고 분석했다.

이러한 중국의 메시지는 아시아 국가들의 긍정적인 반응을 이끌어냈다. 자오 위원장에 이어 연설에 나선 로런스 웡 싱가포르 총리는 "전쟁과 무역 파편화로 세계 경제가 압박받는 시기에 중국은 아시아 성장 전망을 확고히 하는 핵심축이 될 것"이라고 화답했다.

그는 "싱가포르는 중국이 지역 번영과 안정을 지원하는 데 있어 지금보다 더 큰 역할을 할 수 있다고 믿는다"며 "중국의 거대한 내수 시장은 아시아 지역 성장의 강력한 엔진이 될 수 있다"고 강조했다.

또 웡 총리는 "중국이 아시아 내 개방적이고 규칙에 기반한 무역의 강력한 옹호자가 될 수 있다"며 아시아인프라투자은행(AIIB) 설립, 일대일로 사업, 세계무역기구(WTO) 참여 및 지역 무역 협정 등 중국의 노력을 예로 들었다. 이어 "중국이 앞으로도 시장 개방을 지지하고, 예측 가능하며 안정적인 글로벌 무역 시스템에 대한 신뢰를 강화하는 방향으로 나아가길 희망한다"며 "소규모 다자간 협력체를 구성해 세계 무역의 동력을 유지해야 한다"고 제안했다.

하이메 플로르크루즈 주중 필리핀는 "이란 사태 등 세계 정세를 고려할 때 다자간 협력의 필요성은 그 어느 때보다 절실하다"며 파편화된 일방주의 대신 협력을 강조한 중국의 뜻을 환영했다.

이번 포럼은 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 지속되는 상황에서 개최됐다. 도널드 트럼프 미국 행정부는 이란과 평화 협상을 진행하고 있다고 주장하지만, 이란 측은 미국의 제안을 공개적으로 거부하며 전쟁 종식을 위한 새로운 조건을 제시하는 등 교착 상태에 빠져 있다.

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특히 전쟁으로 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 글로벌 에너지 공급망이 마비됐다. 중동 원유 의존도가 높은 아시아 제조 허브 국가들은 에너지 공급 중단에 대비하고 있다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



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