중국이 오는 2035년까지 핵탄두 2000발을 실전 배치할 수 있는 능력을 갖출 수 있다는 분석 결과가 나왔다.

26일 아사히 신문은 보수성향 단체 일본재단이 출자해 만든 사사카와평화재단의 중국 핵탄두 생산 사이클 관련 보고서에서 이같이 전망한다고 보도했다.

중국 국기인 오성홍기. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

보고서에 따르면 중국은 간쑤성과 쓰촨성 에 위치한 두 개의 흑연로 등에서 군사용 플루토늄을 추출해 2024년 기준 2.9t을 보유하고 있다. 이는 핵탄두 600~1100발을 만들 수 있는 양에 해당한다. 다만 이는 핵보유국인 러시아(88t)와 미국(38.4t)과 비교하면 적은 보유량이다. 미 국방부는 지난해 공개한 중국 군사력 보고서에서 중국의 핵탄두 보유 수를 약 600발로 추정하며 2030년 1000발에 달할 것이라고 전망한 바 있다.

아울러 중국은 '민생용'이라고 하는 핵시설의 능력도 강화하고 있다. 기존의 흑연로와는 별도로 2002년 이후 저장성 친산 원자력발전소에서 핵무기급 플루토늄 생산에 적합한 중수로 2기를 가동하고 있다.

고이즈미 유 도쿄대 첨단과학기술연구센터 준교수는 "현 시점에서도 중국은 연간 100발 이상의 핵탄두에 해당하는 플루토늄 생산 능력을 갖고 있다"며 민생용 플루토늄을 활용할 경우 중국의 핵탄두 생산 능력이 연간 200발 수준으로 늘어날 수 있다고 지적했다. 향후 10년간 연간 100~200발을 생산하면 2035년에는 2000발에 이를 수 있다는 계산이다. 미국과 러시아는 현재 핵탄두 5000여발을 보유하고 있으며, 지난 2월 만료된 신전략무기감축조약(New START·뉴스타트)은 실전 배치 핵탄두 수를 1550발로 제한했다.

보고서에 따르면 2015년 이후 중국 간쑤성 사막 지역에서 새롭게 플루토늄을 추출할 수 있는 재처리 공장 2기가 건설된 것이 확인됐다. 푸젠성에서는 핵무기에 가장 적합한 초고순도 플루토늄239를 추출할 수 있는 고속증식로 개발을 지속하고 있다.

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고이즈미 교수는 "중국은 국력이나 미국과의 관계에 따라 핵전력을 확대하고 있다"며 "장기적으로 강대한 핵전력과 재래식 전력을 보유한 중국에 대해 어떻게 억지력을 도모할지 생각해야 한다"고 말했다. 이어 "(친산 발전소) 중수로와 (푸젠성의) 고속증식로는 민생용으로 공표돼 있으며, 이곳에서 추출한 플루토늄을 군사적으로 전용하는 것은 중대한 국제 협정 위반이 될 가능성이 크다"고 덧붙였다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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