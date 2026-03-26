"전쟁 격화 등 극단적 시나리오 대비"



도널드 트럼프 미국 대통령 참모진들이 이란 전쟁 격화로 국제유가가 배럴당 200달러까지 급등했을 경우 경제에 미칠 파장을 검토하고 있다고 블룸버그통신이 25일(현지시간) 보도했다.

블룸버그통신은 익명의 소식통들의 말을 인용해 "유가 급등이 경제성장에 얼마나 큰 타격을 줄 수 있는지에 대한 모델링으로 경제적 어려움에 대비해 정기적으로 실시하는 평가의 일환이며 예측이 아니다"라면서도 "이란 전쟁 발발 이전부터 스콧 베선트 미 재무장관이 전쟁으로 인한 유가 상승과 경제 성장 저해 우려를 표명했다"고 전했다.

블룸버그통신은 "고위 관리들이 이란 전쟁의 극단적인 시나리오가 초래할 수 있는 여파를 연구하고 있다는 신호로 보인다"며 "원유 가격이 배럴당 200달러까지 오르면 세계 경제에 엄청난 충격을 줄 것이며 물가상승률을 감안한 실질 가격으로 보면, 지난 반세기 동안 원유 가격이 그 수준에 도달한 것은 글로벌 금융위기 때인 2008년 단 한 번밖에 없다"고 지적했다.

국제유가는 이란에 대한 군사작전이 시작된 지난달 28일 이후 크게 상승해 90~100달러대를 기록 중이다. 개전 이전까지는 60~70달러대에 머물렀다. 미국의 지상군 투입 및 전쟁 장기화 등 최악의 시나리오로 치달을 경우, 유가는 더욱 폭등할 것으로 우려되고 있다.

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백악관은 해당 내용이 사실이 아니라고 일축하고 있다. 쿠시 데사이 백악과 부대변인은 "미 정부는 항상 다양한 유가 시나리오와 경제적 영향을 평가하고 있지만 유가가 배럴당 200달러에 도달할 가능성은 검토하고 있지 않다"며 "베센트 장관도 이번 작전으로 인한 단기적인 차질에 대해 우려하지 않았으며 미국 경제와 세계 에너지 시장 장기전망에 대해 지속적으로 확신하고 있다"고 강조했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



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