한국예탁결제원은 3월 다섯째 주(30∼31일) 12월 결산 상장법인 2727개사 중 총 895개사가 정기주총을 개최한다고 26일 밝혔다.


예탁원, 3월 5주차 895개사 정기주총 개최
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일자별로는 오는 30일 228개사, 31일 667개사다.


임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
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