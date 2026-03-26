예탁원, 3월 5주차 895개사 정기주총 개최

한국예탁결제원은 3월 다섯째 주(30∼31일) 12월 결산 상장법인 2727개사 중 총 895개사가 정기주총을 개최한다고 26일 밝혔다.

유가증권시장에서 LG화학 LG화학 close 증권정보 051910 KOSPI 현재가 319,000 전일대비 1,000 등락률 +0.31% 거래량 142,410 전일가 318,000 2026.03.26 13:11 기준 관련기사 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 LG화학 "기술수출 통풍 신약 중국서 임상 3상 진입" 전 종목 시세 보기 등 159개사, 코스닥시장에서 덕양에너젠 덕양에너젠 close 증권정보 0001A0 KOSDAQ 현재가 19,190 전일대비 630 등락률 +3.39% 거래량 643,720 전일가 18,560 2026.03.26 13:11 기준 관련기사 [특징주]'올해 1호 IPO' 덕양에너젠, 10%↑…상장 이틀째 상승 [특징주]덕양에너젠, 코스닥 상장 첫날 '따블' 달성 전 종목 시세 보기 등 672개사, 코넥스시장에서 태양기계 태양기계 close 증권정보 116100 KONEX 현재가 654 전일대비 1 등락률 -0.15% 거래량 1 전일가 655 2026.03.26 13:31 기준 관련기사 태양기계, 자기주식 1만주 취득 결정 태양기계, 1억원 규모 자사주 장외처분 결정 태양기계, 두원정공 주식 52만여주 취득 전 종목 시세 보기 등 64개사 등이다.

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일자별로는 오는 30일 228개사, 31일 667개사다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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