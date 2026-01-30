[특징주]덕양에너젠, 코스닥 상장 첫날 '따블' 달성

덕양에너젠 덕양에너젠 0001A0 | 코스닥 증권정보 현재가 30,700 전일대비 20,700 등락률 +207.00% 거래량 29,323,273 전일가 2026.01.30 09:53 기준 전 종목 시세 보기 close 이 코스닥 상장 첫날 '따블(공모가 대비 2배 상승)'을 달성했다.

30일 오전 9시25분 현재 덕양에너젠은 공모가(1만원) 대비 1만6000원(160%) 오른 2만6000원에 거래되고 있다.

덕양에너젠은 지난 12~16일 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 650.14대 1의 경쟁률을 기록해 공모가를 희망 범위 상단인 1만원으로 확정했다. 뒤이어 20∼21일 진행된 일반 청약에서는 1354.4대 1의 경쟁률을 기록했다. 청약 증거금으로는 약 12조7000억원이 모였다.

2020년에 설립된 덕양에너젠은 고순도 산업용 수소를 생산하는 전문기업이다. 수소 생산공장 설계·조달·시공(EPC) 역량을 기반으로 부생수소 및 개질수소 생산 방식을 통해 고객 맞춤형 수소 토탈 솔루션을 제공하고 있다.





