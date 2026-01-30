본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]덕양에너젠, 코스닥 상장 첫날 '따블' 달성

송화정기자

입력2026.01.30 09:30

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

덕양에너젠 이 코스닥 상장 첫날 '따블(공모가 대비 2배 상승)'을 달성했다.


30일 오전 9시25분 현재 덕양에너젠은 공모가(1만원) 대비 1만6000원(160%) 오른 2만6000원에 거래되고 있다.

덕양에너젠은 지난 12~16일 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 650.14대 1의 경쟁률을 기록해 공모가를 희망 범위 상단인 1만원으로 확정했다. 뒤이어 20∼21일 진행된 일반 청약에서는 1354.4대 1의 경쟁률을 기록했다. 청약 증거금으로는 약 12조7000억원이 모였다.


2020년에 설립된 덕양에너젠은 고순도 산업용 수소를 생산하는 전문기업이다. 수소 생산공장 설계·조달·시공(EPC) 역량을 기반으로 부생수소 및 개질수소 생산 방식을 통해 고객 맞춤형 수소 토탈 솔루션을 제공하고 있다.

[특징주]덕양에너젠, 코스닥 상장 첫날 '따블' 달성
AD
원본보기 아이콘




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000명 더 줄인다는 기업 "직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"터널에서 주운 100돈 금팔찌, 주인 없나요"…6개월 지나면 습득자 몫

"한국이 또 해냄"…'원조' 두바이에 '두쫀쿠' 유행마저 역수출

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

버스엔 음료도 못들고 타는데 지하철선 컵라면 '후루룩'…알고보니 '처벌 근거 無'

아는 사람만 싸게 사는 신형 스마트폰…단통법 폐지 반년, 채워지지 않은 빈칸

새로운 이슈 보기