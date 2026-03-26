곡성 폐기차 현장서 기자 폭행…50대 입건

특수상해 혐의로 조사 중

양측 진술 엇갈려 경위 파악

전남 곡성군의 한 폐기차 해체 작업 현장에서 취재 중이던 인터넷 매체 기자를 폭행한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

26일 전남 곡성경찰서는 시비 끝에 인터넷 매체 기자를 때려 다치게 한 혐혐의(특수상해)로 50대 남성 A씨를 불구속 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 24일 오후 1시께 곡성군 곡성읍에 있는 폐기 대상 열차 해체 작업 현장에서 인터넷 매체 기자로 활동하는 60대 남성 B씨를 폭행해 머리 등을 다치게 한 혐의를 받는다.

당시 B씨는 곡성군이 기차마을에 활용하고 남은 폐기차 일부를 민간에 매각 및 처분하는 과정에 대해 취재하고자 현장을 찾았다가 관계자인 A 씨에게 맞았다고 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.

현재 사건 경위를 두고 A씨와 B씨 양측의 진술이 서로 엇갈리고 있는 것으로 알려졌다.

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경찰은 양측 진술과 목격자 조사 등을 토대로 정확한 사건 경위를 파악할 예정이다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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