전국 최초 전 지역 골목형상점가 지정

온누리상품권 확대로 상권 활력

주민 생활비 절감·조직 혁신까지

체감형 적극행정 구현도

광주 서구청 전경 AD 원본보기 아이콘

광주광역시 서구가 행정안전부 주관 '2025년 지방정부 적극행정 종합평가'에서 우수기관으로 선정, 4년 연속 우수기관에 이름을 올렸다.

이번 평가는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 ▲제도 개선 노력 ▲이행 성과 ▲주민 체감도 등 5개 항목 18개 세부 지표를 기준으로 실시됐다.

서구는 적극행정 실행계획 수립부터 국정과제 성과 창출까지 전 과정에 걸쳐 추진 기반을 마련하고 주민이 체감할 수 있는 실질적 성과를 창출한 점에서 높은 평가를 받았다.

특히 대표 사례로 꼽힌 '골목경제 119 프로젝트'는 전국 최초로 전 지역을 골목형상점가로 지정해 온누리상품권 사용처를 골목상권 전반으로 확대한 정책이다. 이를 통해 소비는 늘리고 상권은 살리는 지역 순환경제 모델을 구축했다는 점에서 주목받았다.

여기에 최대 20% 환급 혜택의 '서구 골목페이 페이백'을 연계하면서 주민 생활비 약 100억 원 절감과 소상공인 매출 증대라는 두 가지 효과를 동시에 만들어냈다.

김이강 서구청장은 "현장에서 주민의 불편을 해결하고 삶의 변화를 만들어내기 위한 노력이 4년 연속 우수기관 선정이라는 결과로 이어졌다"고 말했다.

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한편 서구는 행정안전부 '지방자치단체 혁신평가'에서도 광주 자치구 가운데 유일하게 9년 연속 우수기관에 선정됐으며, '2025 참좋은 지방자치 정책대회' 국무총리상 수상 등 대외적으로 행정 역량을 꾸준히 인정받고 있다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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