주총서 '비과세 배당' 안건 승인

SKT는 26일 서울 을지로 본사 T타워에서 제42기 주주총회를 열고 정재헌 최고경영자(CEO)를 사내이사에 선임했다. 서소정 기자. AD 원본보기 아이콘

SK텔레콤 SK텔레콤 close 증권정보 017670 KOSPI 현재가 80,400 전일대비 600 등락률 +0.75% 거래량 566,918 전일가 79,800 2026.03.26 11:40 기준 관련기사 [클릭e종목]“SK텔레콤, 배당 재투자수익률 가장 큰 기업” 옴디아 "SKT AI 데이터센터 사업 향후 핵심 수익원 될 것" "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 전 종목 시세 보기 이 통신 인프라에 인공지능(AI) 기술을 접목한 지능형 네트워크 구축으로 통신 기업에 머물지 않고 AI 인프라 회사로 도약하겠다는 청사진을 제시했다.

SKT는 26일 서울 을지로 본사 T타워에서 제42기 주주총회를 열고 정재헌 최고경영자(CEO)를 사내이사에 선임했다.

정 CEO는 주총이 끝난 후 취재진과 만나 "기본과 원칙에 입각해 본원적인 경쟁력을 가진 단단한 SKT를 만들도록 노력하겠다"면서 "지난해 해킹 여파 등으로 배당을 축소할 수밖에 없었는데 올해는 우선 실적 회복부터 하고, 주주 친화적인 정책을 유지할 수 있도록 노력할 계획"이라고 밝혔다.

이어 "앞으로 SKT는 'AI 풀스택'을 기반으로 AI관련 사업을 야심차게 추진할 것"이라고 덧붙였다. 최근 SKT가 보유한 앤스로픽의 지분 처리 관련한 질의에 정 CEO는 "(처리를)아직 크게 검토하고 있지는 않다"고 답변했다.

지난해 SKT는 연결 재무제표 기준 연간 매출 17조992억원, 영업이익 1조732억원을 기록했다. 주당 배당금은1660원으로 확정됐다.

이번 주총에서는 SKT가 향후 주주환원 취지로 추진 중인 '비과세 배당'을 위해 '자본준비금감소' 안건을 의결했다. 이는 자본준비금 중 1조7000억원을 이익잉여금으로 전환해 배당 재원에 활용하는 것으로, 배당소득에 세금이 부과되지 않아 주주 입장에서는 실질적인 배당 상향 효과가 있다. 해당 재원은 올해 재무제표 확정 후, 이르면 올해 기말 배당부터 이사회 승인을 거쳐 활용할 수 있다.

상법개정에 따라 일부 정관도 변경했다. 2조원 이상 상장사 대상으로 내년부터 의무화하는 '전자주주총회' 병행 개최를 위한 절차, 사외이사 명칭의 '독립이사' 변경 등의 내용이 새로 반영됐다.

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한편 이날 주총에서 한명진 MNO(통신 사업) CIC장이 사내이사, 윤풍영 SK 수펙스추구협의회 담당 사장이 기타비상무이사에 각각 이름을 올렸다. 사외이사로는 이성엽 고려대 기술경영전문대학원 교수와 임태섭 성균관대 GSB 교수를 신규 선임했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



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