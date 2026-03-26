자사주 7.5% 소각 결정…주당가치 제고 기대

보통주 115원 배당…전년 대비 주주환원 확대

유유제약 유유제약 close 증권정보 000220 KOSPI 현재가 4,395 전일대비 30 등락률 -0.68% 거래량 24,256 전일가 4,425 2026.03.26 10:20 기준 관련기사 유유제약, 상반기 자사주 소각 추진…배당금 증액 결정 유유제약, 창립 85주년 기념식 개최…배당 10% 이상 올려 유유제약, 영국 동결건조 펫푸드 기업에 전략적 투자 전 종목 시세 보기 이 정기 주주총회를 열고 자사주 소각과 배당 확대 등 주주환원 정책을 확정했다.

26일 충북 제천 본사에서 열린 유유제약 제86기 정기 주주총회 현장. 유유제약 AD 원본보기 아이콘

유유제약은 충북 제천 본사에서 제86기 정기 주주총회를 개최하고 재무제표 승인, 정관 변경, 이사 선임 안건 등을 모두 원안대로 의결했다고 26일 밝혔다.

회사는 보유 중인 자사주 전량을 올해 상반기 내 소각할 계획이다. 소각 대상은 보통주 128만4899주로 발행주식 총수의 7.54%에 해당한다. 자사주 소각에 따라 유통주식 수가 감소하면서 주당순이익(EPS) 개선 효과가 예상된다.

배당도 확대한다. 결산 현금배당은 보통주 115원, 우선주 125원으로 전년 대비 상향됐다.

지난해 실적은 연결 기준 매출 1408억원, 영업이익 110억원, 순이익 91억원을 기록했다.

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회사는 올해 반려동물 사업 진출과 생산 자동화 등을 통해 사업 구조 다변화와 효율성 개선을 추진할 계획이다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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