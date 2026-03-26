한국토지주택공사(LH)는 공공임대주택에 사는 홀몸 어르신을 대상으로 하는 인공지능(AI) 돌봄전화 서비스를 확대하기로 했다고 26일 밝혔다.

AI 기술을 활용해 정기적으로 안부 전화를 걸어 말벗 지원과 건강상태, 이상 징후 점검 등을 하는 서비스다. 돌봄 수요가 늘어나는데 예산이나 인력이 한계가 있어 지난해 도입했다. 지난해 인천 LH 임대주택에 사는 노인 1200명을 대상으로 시범 운영한 결과 효율적이라고 판단했다고 한다.

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시범운영 결과를 토대로 올해부터 대상 지역을 전국으로 넓히기로 했다. 수혜 대상자도 지난해 4700명 수준에서 올해 최대 8000명으로 늘린다. 전국 임대주택 거주 80세 이상 고령자 세대를 대상으로 수요를 파악하고 있으며 오는 5월부터 서비스할 예정이다. 대면 돌봄이 필요한 고위험군은 기존 방문 돌봄서비스를 같이 받는다.

LH는 정부의 AI 전환 정책 기조에 맞춰 주거복지 업무 전반에 생성형 AI 기술을 접목하기로 했다. AI 콜센터를 연내 구축하기로 했고 비전 AI를 활용한 24시간 임대주택 유지보수 신청·접수 플랫폼도 본격적으로 개발에 들어간다.

LH AI 돌봄전화 서비스 개념. LH 제공 AD 원본보기 아이콘

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



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