앞서가는 정원오·추미애…역전 노리는 2·3위 후보들
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서울시장, 박주민·전현희·정원오 본경선
경기지사는 김동연·추미애·한준호 3파전
오는 6월3일 제9회 전국동시지방선거 더불어민주당 서울시장·경기도지사 경선이 3파전으로 좁혀진 가운데 2·3위권 후보들은 반전 카드를 고심 중이다. 민주당이 예비경선 득표율을 발표하지는 않았지만, 서울은 정원오 전 성동구청장이, 경기는 추미애 의원이 앞서가고 있다는 게 정치권 안팎의 평가다.
26일 민주당에 따르면 서울시장 후보군은 정 전 구청장을 비롯해 박주민·전현희 의원으로, 경기지사는 추 의원과 김동연 경기지사, 한준호 의원으로 압축됐다. 서울시장 본경선은 다음 달 7~9일, 경기지사는 4월 5~7일에 각각 권리당원 50%, 일반 국민 여론조사 50% 방식으로 치러진다. 여기서 과반 득표자가 나오지 않으면 재차 2인 결선 투표를 한다.
(서울=연합뉴스) 20일 서울 마포구 JTBC에서 열린 더불어민주당 서울시장 예비경선 합동토론회에서 예비후보들이 기념 촬영하고 있다. 왼쪽부터 김형남, 정원오, 전현희, 박주민, 김영배 예비후보. 2026.3.20 [국회사진기자단] photo@yna.co.kr(끝)
박 의원은 정 전 구청장을 견제하기 위해 자신도 오세훈 서울시장을 이길 수 있는 "유이한 카드"이자 민주당 철학에 더 잘 맞는 후보라는 점을 강조하고 있다. 전 의원 측은 연일 공약 발표 기자회견을 열고 있다. 전 의원 측 관계자는 "예비경선 때보다 더 철저히 정책과 공약을 검증하고 준비된 정책을 차근차근 선보일 예정"이라고 했다. 본경선 토론회에서 정 전 구청장을 상대로 협공에 나설 가능성도 있다.
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경기지사 선거에서 우위를 점하고 있는 추 의원은 '여성 가산점 10%'를 적용받는 것과 관련해 견제를 받고 있다. 민주당 최다선에 장관까지 역임한 추 의원이 가점을 받는 게 부적절하다는 논리다. 추 의원은 예비경선이 끝나고 "가산점은 별 의미가 없을 정도로 압도적 승리를 했다"고 밝혔다. 현직 프리미엄을 노리는 김 지사는 유튜브 출연·당원 간담회 등 상대적으로 약한 당원들과 접촉면을 늘리고 있다. 예비경선에서 상승 흐름을 만들어냈다고 자부하는 한 의원 측은 하루에 5~6개 일정을 소화하고 있다.
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