신한카드, '이마트 신한카드' 출시…"고물가 부담 완화"

이마트 계열사 15% 할인

연회비 국내전용 1.8만원

신한카드는 고물가 시대 소비자의 장바구니 부담을 덜기 위해 ' 이마트 이마트 close 증권정보 139480 KOSPI 현재가 97,400 전일대비 1,100 등락률 -1.12% 거래량 32,238 전일가 98,500 2026.03.26 09:25 기준 관련기사 [오늘의신상]두 줄에 3980원…이마트 '반전가격 두줄김밥' 두쫀쿠 밀어낸 '버터떡'…SNS 타고 'C-푸드' 공습 신세계그룹, 상반기 최대 쇼핑축제 '랜쇼페' 개최…온·오프 동시 혜택 전 종목 시세 보기 신한카드'를 출시했다고 26일 밝혔다.

이마트 신한카드는 이마트 계열 주요 가맹점 이용 시 15% 결제일 할인 서비스를 제공한다. 할인 대상 이마트 계열 가맹점은 일상생활과 밀접한 6개 주요 영역으로 구성됐다.

이는 ▲마트(이마트, 트레이더스 홀세일 클럽) ▲슈퍼마켓(이마트 에브리데이) ▲편의점(이마트24) ▲카페(스타벅스) ▲온라인 쇼핑(SSG.COM) ▲전문점(노브랜드, 일렉트로마트, 몰리스 펫샵, 토이킹덤, 굿즈샵 랜더스필드점)이다.

이마트 계열 할인 서비스의 통합 할인 한도는 전월 카드 이용금액 40만원 이상 100만원 미만일 경우 월 2만원, 100만원 이상일 경우 월 5만원이다. 특히 이마트 계열에서 할인 혜택을 받은 금액도 전월 실적에 포함돼 혜택을 더했다. 신세계포인트카드 기능도 이마트 신한카드에 탑재해 결제와 동시에 이마트 계열사에서 제공하는 신세계 포인트도 자동으로 적립된다.

이마트 계열 가맹점을 제외한 국내외 전 가맹점에서는 전월 이용금액에 관계없이 카드 이용금액의 0.5%를 마이신한포인트로 적립해준다. 최대 월 적립한도는 3만원이다.

신한카드는 카드 출시를 기념해 최대 10만원을 캐시백해주는 이벤트도 진행한다. 최근 6개월간 신한 개인 신용카드 이용 이력이 없는 고객이 이달 말까지 이마트, 트레이더스 홀세일 클럽, 에브리데이, 노브랜드의 오프라인 가맹점에서 이마트 신한카드로 합산 10만원 이상 이용 시 10만원을 캐시백 해준다. 기존 신한 개인 신용카드 이용 이력이 있지만 이마트 신한카드로 행사 가맹점 결제 이력이 없는 고객의 경우 동일 조건 충족 시 2만원 캐시백을 제공한다.

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이마트 신한카드의 연회비는 국내 전용 1만8000천원, 해외 겸용(Mastercard) 2만1000원이다. 카드 서비스와 이벤트 관련 자세한 사항은 신한카드 홈페이지 및 신한 SOL페이 앱에서 확인할 수 있다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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