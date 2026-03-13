"세포·유전자치료제, AI헬스케어, 라이프라이언스 3대축으로 사업 구조 정비"

차바이오그룹이 계열 벤처캐피탈인 솔리더스인베스트먼트 지분 전량을 JW홀딩스에 매각했다.

차바이오그룹은 차바이오텍 차바이오텍 close 증권정보 085660 KOSDAQ 현재가 19,760 전일대비 90 등락률 -0.45% 거래량 598,169 전일가 19,850 2026.03.13 15:30 기준 관련기사 차바이오텍, 차원태 부회장 신임 대표이사 선임 차바이오텍, 2025년 매출 1조2683억…투자 확대에 영업적자 차바이오텍, 한화손보·한화생명서 1000억원 투자 유치 전 종목 시세 보기 과 계열사 및 유관기관이 보유한 솔리더스인베스트먼트 지분 100%를 JW홀딩스에 양도했다고 13일 밝혔다. 총 매각 대금은 306억원이다.

매각 대상은 △차바이오텍 46.5% △차케어스 29.6% △CMG제약 20.0% △성광의료재단 3.9% 등이다. 이들 기관이 보유한 지분 전량이 이번 거래를 통해 JW홀딩스로 넘어간다. 솔리더스인베스트먼트는 바이오·헬스케어 분야 중심의 벤처캐피탈이다.

차바이오그룹은 이번 매각을 통해 투자 자산을 정리하고 핵심 사업 중심으로 사업 구조를 재편한다는 방침이다. 확보한 자금은 세포·유전자치료제(CGT) 연구개발과 CDMO 사업 등 바이오 인프라 강화와 디지털 헬스케어 분야에 활용할 계획이다.

차바이오그룹은 최근 세포·유전자치료제, AI 헬스케어, 라이프사이언스를 3대 핵심 축으로 사업 구조 재편을 추진하고 있다. 핵심 사업과 연관성이 낮은 투자 자산을 정리하고 중장기 성장 분야에 자원을 집중한다는 전략이다.

