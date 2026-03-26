국내 최대 스포츠산업전 '스포엑스' 개막…국내외 300개 기업 참가

문화체육관광부와 산업통상부가 함께 후원하고 국민체육진흥공단과 한국무역협회가 공동으로 주최하는 '2026 서울국제스포츠레저산업전(스포엑스)'이 26일부터 29일까지 서울 강남구 코엑스에서 열린다.

스포엑스는 스포츠와 기술, 산업이 융합된 최신 흐름을 종합적으로 조망할 수 있는 국내 최대 규모이자 아시아 3대 스포츠산업전시회다. 이번 전시회에는 국내외 약 300개 기업이 참여하고, 관람객 약 4만6000명이 방문할 것으로 예상된다.

올해 행사는 단순 전시를 넘어, 스포츠산업의 최신 기술과 흐름을 직접 체험하고 사업으로 연결하는 종합 플랫폼으로 운영된다. 헬스·피트니스 장비, 스포츠용품, 헬스케어 기술, 수중·수상 스포츠 장비 등 다양한 품목을 전시하고, 인공지능(AI) 기반 운동 처방 시스템과 디지털 체력 측정 솔루션 등 첨단 기술이 접목된 스포츠 서비스도 함께 소개한다.

AI+스포테크(SPO-TECH) 특별관에서는 세계 기술 트렌드를 반영한 혁신 제품과 서비스를 체험할 수 있다. 프로스포츠 특별관에서는 축구·야구 등 종목별 체험 프로그램과 리그 관련 콘텐츠 전시를 통해 스포츠산업의 확장성과 대중성을 확인할 수 있다. 야구, 골프, 축구 종목의 전·현직 프로선수들이 관람객을 대상으로 강습도 진행한다.

이와 함께 전시장 주요 무대에서는 보디빌딩 대회, 피트니스 시연, 요가·필라테스 강습, 케이팝·힙합 댄스 대회 등 다양한 프로그램이 열려 관람객에게 풍성한 볼거리와 체험 기회를 제공한다. 또한 스포츠산업 채용박람회, 수출 상담회, 투자 연계 상담회, 산업 심포지엄 등을 함께 운영해 사업과 일자리 창출을 연계하고, 산업 생태계 전반을 아우르는 행사로 꾸려진다.

AD

김대현 차관은 "이번 전시회는 국내 스포츠기업의 기술력과 경쟁력을 세계 시장에 알리고, 산업 간 융합을 통해 새로운 성장 기회를 창출하는 중요한 계기"라며 "문체부는 스포츠산업이 지속 가능한 성장 기반을 갖출 수 있도록 현장 수요를 반영한 정책으로 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>