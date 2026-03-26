1학년 신입생들…학생위 조치 누적 학생도

출석 정지 등 징계…"지도하겠다"

전남의 한 고등학교에서 학생이 흡연하는 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

전남의 한 고등학교에서 신입생들이 흡연하는 모습이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산하면서 교육당국이 조사에 나섰다.

25일 전남교육청에 따르면 이달 초 전남의 한 고등학교에서 일부 남녀 신입생들이 복도나 화장실에서 흡연하거나 춤을 추는 모습이 SNS에서 확인됐다.

영상에는 남학생이 계단을 오르면서 담배를 피우고, 여학생이 화장실로 보이는 장소에서 흡연하는 장면이 담겼다.

교육지원청과 학교 조사 결과 이들은 1학년 신입생으로 확인됐다. 입학 이후 교사 지도에 불응해 학교생활교육위원회 조치가 누적된 학생도 일부 포함된 것으로 전해졌다. 이에 교육당국은 해당 학생들에게 출석 정지 등 징계를 내렸다.

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교육청 관계자는 "실내에서 저렇게 버젓이 흡연하는 모습에 매우 놀랐다. 같은 일이 반복되지 않도록 지도하고 있다"고 설명했다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



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