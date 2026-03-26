이상일 시장, 자율주행자동차 시승 탑승객 안전 등 의견 제시

용인세브란스병원·동백역 등 편도 5㎞ 구간 11개 정류소 정차

3월부터 5월까지 시범운행 거쳐 여객 운송 결정

이상일 시장 "자율주행자동차, 지역 주민 교통편의 높일 수 있을 것"

경기 용인특례시(시장 이상일)는 지난 25일 기흥구 동백동 용인세브란스병원에서 '자율주행자동차 시범사업' 시범운행 현장 점검을 진행했다.

이상일 용인특례시장이 25일 '용인 동백 자율주행자동차 시범사업'을 앞두고 용인세브란스병원에서 차량에 시승하고 자율주행 체계와 안정성을 점검하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 점검에서 이상일 시장은 자율주행 시험운행 중인 자율주행자동차에 탑승해 '용인 동백 자율주행자동차 시범사업' 진행 상황을 점검했다.

또, 이용자 입장에서 자율주행자동차 운행이 이뤄지는 기간 동안 탑승객 안전과 운행 방식 등을 논의하고, 자율주행 시스템과 노선 운행 등에 대한 의견을 제시했다.

이상일 시장은 "시험기간 동안 자율주행자동차의 안정성과 시민 편의를 높일 수 있도록 세심하게 관심두고, 개선해야 하는 사안을 보완하기 위한 노력을 기울이겠다"며 "시민 안전이 우선인 만큼 테스트 기간 동안 다양한 상황을 반영해달라"고 당부했다.

이 시장은 "용인세브란스병원에서 동백역과 동백이마트, 동백도서관 등을 운행하는 자율주행자동차는 지역 주민의 교통 편의를 높일 수 있을 것으로 기대한다"며 "시범기간 동안 자율주행자동차 운영 관련 기관과 이용자의 여론을 수렴해 시민이 안전하게 이용할 수 있는 대중교통 수단이 될 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

시는 지난해 7월 자율주행자동차 운영 용역을 시작한 후, 차량 개조와 소프트웨어를 탑재해 임시운행허가를 취득했다.

또, 지난해 11월 용인세브란스병원과 '자율주행 자동차 시범사업' 추진을 위한 업무협약을 체결하고, 사업의 성공적 추진을 위한 협력체계를 구축했다.

이상일 용인특례시장이 25일 '용인 동백 자율주행자동차 시범사업'을 앞두고 용인세브란스병원에서 차량에 시승하고 자율주행 체계와 안정성을 점검하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

협약에 따라 용인세브란스병원은 '자율주행자동차 시범사업' 사업비 일부와 자율주행자동차 운행에 필요한 주차공간 등 시설을 지원한다. 시는 자율주행자동차를 준비하고 자율주행 관련 현장 인프라를 구축한다.

'용인 동백 자율주행자동차 시범사업'에 투입하는 차량은 14개 좌석을 갖춘 2대의 버스다.

시는 3월부터 5월까지 시험운행을 진행하면서 안정성과 자율주행에 필요한 데이터를 축적하고, 여객 운송 시기 등의 세부 사항을 결정할 방침이다.

이 기간 동안 자율주행 차량은 평일 오전 8시 30분부터 오후 4시 15분까지 운행하며 현장 여건을 고려해 조정할 계획이다. 운행노선은 용인세브란스병원에서 동백이마트, 동백역을 지나 용인세브란스로 돌아오는 순환 노선으로, 편도 5㎞ 길이를 운행하면서 11개 정류소를 경유한다.

자율주행자동차에는 총 16개 센서를 탑재했으며, 이 장비들은 ▲차선·시각 정보 인식 ▲장거리 및 악천후 대응 ▲초정밀 위치 추적 등의 역할을 수행한다.

또, 자율주행시스템과 차량 통합제어 시스템은 인지와 판단, 제어 등 다양한 자율주행 알고리즘을 수행하고, 정밀 조향과 가·감속, 자세 및 모드 전환 제어를 한다.

시는 멀티 센서 기반 환경을 인지하고, 상황 판단을 통해 경로 계획과 차량을 통제할 수 있는 시스템을 통해 안전한 자율주행을 구현할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

시는 시험운행 기간 동안 자율주행차량에서 발생할 수 있는 긴급한 상황에 대비하고, 차량 운행과 승객 안전에도 만전을 기한다.

자율주행자동차에는 자율주행 운영 교육을 이수한 시험운전자가 안전요원으로 탑승해 차량 주행과 탑승객 안전을 관리한다.

이상일 용인특례시장이 25일 '용인 동백 자율주행자동차 시범사업'을 앞두고 용인세브란스병원에서 차량에 시승하고 자율주행 체계와 안정성을 점검하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

안전요원은 자율주행차량의 상태와 주변상황을 상시 확인하고, 이상 상황 발생시 자율주행을 수동으로 전환해 대응한다. 어린이와 노인보호구역, 유턴 구간 등 사고 위험이 높거나 운전자의 역량이 필요한 구간에서는 수동으로 운행한다.

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시는 4월과 5월 시험운행을 통해 현장 안정성을 평가하고, 한정운수면허를 발급받을 방침이다. 이어 5월 중 여객운송 시작하는 계획을 세워 사업을 추진한다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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