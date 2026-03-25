경기도 '제4차 도로건설계획(2026~2030)' 최종 반영 확정

팽성~오성 간 3.77㎞ 구간 4차로 확장…총사업비 424억 투입

평택시 '교통 핵심 도시' 도약 위한 도로 인프라 대폭 강화

경기 평택시(시장 정장선)의 숙원 사업 중 하나인 지방도 315호선 '팽성대교~오성 신리' 구간 확장 사업이 마침내 본궤도에 오른다.

평택시,지방도 315호선 '팽성대교~오성신리' 구간 확장 추진 위치도. 평택시 제공 AD 원본보기 아이콘

평택시는 25일 경기도의 '제4차 도로건설계획(2026~2030)'에 해당 구간 확장 사업이 최종 반영되었다고 밝혔다. 이번 결정으로 평택시 남부권의 교통 흐름이 획기적으로 개선될 전망이다.

이번에 확정된 계획에 따르면, 평택시 팽성읍과 오성면을 잇는 지방도 315호선의 3.77㎞ 구간이 기존 도로에서 4차로로 확장될 예정이다.

총사업비 424억원이 투입되는 이번 사업은 급격한 도시 성장과 대규모 개발 사업에 따른 교통 수요 급증에 선제적으로 대응하기 위해 평택시가 지속적으로 건의해 온 노력의 결실이다.

평택시는 '고덕국제화지구 광역교통개선대책'에 따른 4B노선(4차로) 개통 시, 이미 확장공사가 완료된 팽성대교(4차로) 구간과 연결부에서 발생할 수 있는 병목 현상을 차단하기 위해 이번 사업을 핵심 과제로 추진해 왔다. 이번 확장이 완료되면 고덕국제화지구와 연결되는 광역 도로망의 연속성이 확보될 전망이다.

특히 이번 사업은 평택시의 남북 간 도로 연결축을 공고히 하는 역할을 수행한다. 도로 용량 부족 문제를 근본적으로 해결함으로써, 인근의 국도 43호선 및 45호선의 교통량을 효율적으로 분산하고 시민들의 이동 편의성을 대폭 높일 것으로 기대된다.

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평택시 관계자는 "이번 315호선 확장 사업 반영은 우리 시가 '교통 핵심 도시'로 도약하는 데 있어 매우 중요한 전기가 될 것"이라며, "주민들의 오랜 숙원 사업인 만큼, 사업이 차질 없이 추진되어 조기에 완공될 수 있도록 경기도와 긴밀히 협력해 나가겠다"고 밝혔다.

평택=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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