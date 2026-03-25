축제서 소비 확대 유도

군이 내달 4일부터 개최되는 왕인문화축제서 지역 축산품의 우수성을 알리기 위해 홍보부스를 운영한다. 영암군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 영암군이 왕인문화축제 기간 지역 축산물 홍보에 나선다.

군은 오는 4일부터 12일까지 영월관 광장에서 축산물 홍보관을 운영하고 지역 축산물의 우수성을 알린다고 밝혔다.

이번 홍보관에서는 한우를 비롯해 한돈, 오리, 유제품 등 다양한 축산물을 직접 맛볼 수 있는 시식행사가 진행된다.

행사 기간 동안 하루 2회 이상 시식 프로그램이 운영돼 방문객들이 영암 축산물의 풍미를 체험할 수 있도록 했다. 특히 이번 행사는 생산자와 소비자가 직접 만나는 접점을 확대하고, 지역 축산물의 품질과 경쟁력을 널리 알리기 위해 마련됐다.

주말에는 영암축산업협동조합과 함께 한우 할인 판매 행사도 진행된다. 등심 등 주요 부위를 최대 40% 할인된 가격에 판매해 방문객들의 구매 부담을 낮출 계획이다.

군은 영암 한우가 전국 한우능력평가대회에서 대통령상을 3차례 수상하는 등 전국 최고 수준의 품질을 인정받고 있다고 설명했다.

군은 이번 행사를 계기로 지역 축산물 브랜드 가치를 높이고 농가 소득 증대로 이어질 수 있도록 홍보와 판로 확대를 강화할 방침이다.

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최현의 영암군 축산과장은 "왕인문화축제를 찾은 방문객들이 영암 축산물의 맛과 품질을 직접 경험하길 바란다"며 "지역 축산물 소비 확대와 농가 소득 증대로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

호남취재본부 염승훈 기자 yeomsh007@asiae.co.kr



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