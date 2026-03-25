미래세대를 위한 푸른 숲 조성



경남 창원특례시는 25일 마산합포구 진전면 율티리 산11번지 일원에서 제81회 식목일을 기념해 나무심기 행사를 가졌다.

제81회 식목일 맞이 나무심기 행사 단체 사진. AD 원본보기 아이콘

이날 나무심기 행사 장소는 소나무재선충병 피해목을 모두 벤 후 편백을 심어(수종전환) 산림 생태계를 건강하게 복구하고 미래세대를 위한 탄소흡수원을 확충한다는 점에서 더욱 의미가 깊다.

행사에는 '큰나무 조림사업'과 연계하여 공무원, 시민 등 80여명이 참석해 4년생 편백 750본을 심었다. 또 봄철 대형산불 특별대책기간동안 적극적인 산불 예방과 감시활동을 위한 산불 예방 다짐 결의 대회를 열었다.

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정윤규 푸른도시사업소장은 "나무를 심고 산불로부터 숲을 지켜 건강하고 지속가능한 산림자원을 조성하는 일은 기후 위기 대응을 위해 가장 기본적이면서도 의미 있는 일이다"며 "탄소흡수원 확충을 위해 나무 심기에 시민 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다"고 전했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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