상가, 오피스텔 등 포함해 부동산 16억 신고

홍소영 병무청장이 대전시 서구 아파트 등 16억원가량의 부동산을 보유한 것으로 나타났다.

20일 정부공직자윤리위원회가 공개한 '2026년 재산공개 자료'에 따르면 홍 청장은 대전광역시 서구 둔산동 아파트(건물면적 70.55㎡)와 세종특별자치시 반곡동 아파트 2채(각각 23㎡, 21㎡)를 보유했다. 여기에 세종특별자치시 나선동 상가(23㎡), 대평동 오피스텔 건물(23㎡)을 신고했다. 상가를 제외한 주택은 모두 4채다.

둔산동 아파트의 신고가는 4억 2000만원, 세종특별자치시 아파트는 각각 1억 3500만원, 1억 3000만원이다. 오피스텔은 1억 3600만원, 상가는 3억 4200만원에 신고했다. 이외에 모친의 단독주택(3억 8000만원), 자녀들의 오피스텔 보증금(7500만원)이 있다.

정부는 5월 9일 다주택자 양도세 중과 유예 종료 이후 보유세 인상 등 부동산 세제 개편 카드를 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

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이재명 대통령은 24일 국무회의에서 부동산 대책과 관련해 "세제, 규제, 금융 등을 다 준비하고 있을 텐데 엄정하고 촘촘하게 0.1%의 물 샐 틈도 없도록 하라"며 "철저하게 준비해야 한다. 정치적 고려 전혀 할 필요 없다"고 밝혔다. 또 이 대통령은 부동산 대책과 관련해 "나라 망치는 악질 부동산 범죄, 꼭 뿌리 뽑겠다"고 밝혔다. 이 대통령은 이날 오후 X(옛 트위터)에 "망국적 '부동산 공화국' 정상화 없이 대한민국의 미래는 없다"며 이같이 적었다.

양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr



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